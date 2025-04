El juez Peinado multa al abogado de Begoña Gómez con 5.000 euros y a los de Vox y HazteOir con 500 por hablar con la prensa sobre el caso

El juez Juan Carlos Peinado ha multado a los abogados implicados en el caso de Begoña Gómez por hablar con la prensa sobre el proceso judicial. Antonio Camacho, abogado de Gómez, ha recibido una multa de 5.000 euros, mientras que los abogados de las acusaciones populares, Vox y Hazte Oír, han sido sancionados con 500 euros. Peinado considera que los letrados han violado el secreto del sumario y ha abierto una nueva pieza separada para imponer estas sanciones. Además, critica a Camacho por su "menosprecio" al hablar con los medios y por no presentar alegaciones a tiempo. Esta decisión se toma antes del interrogatorio al ministro Félix Bolaños.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga la causa contra Begoña Gómez, cree que los abogados de esta causa están hablando demasiado con la prensa y ha decidido multarles por sus declaraciones a los medios en relación al caso. El que peor parado sale, sin duda, es el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, a quien ha acordado imponer una multa de 5.000 euros, mientras que deja en 500 euros la sanción a los abogados de las acusaciones populares que ejercen Vox y la organización de ultraderecha Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán y Marta Castro respectivamente. Todo, según Peinado, por dar declaraciones a los medios sobre la declaración de la esposa del presidente del Gobierno el pasado 18 de diciembre.

En un auto, al que ha tenido acceso laSexta, el juez abre una nueva pieza separada, esta vez "de imposición de multas coercitivas", en el que explica que adopta está decisión tras haber escuchado las alegaciones de los letrados y haber reclamado las grabaciones de los programas de televisión en las que los abogados realizaron declaraciones "relacionadas con las diligencias practicadas en el mismo día" en la sede judicial.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid instructor cree que "ha habido un exceso en su comportamiento en cuanto al ejercicio de su derecho de defensa, trasmitiendo lo que debe mantenerse en secreto", al respecto de los tres letrados. "Por lo que se refiere a los letrados de las acusaciones particulares, aun cuando en las grabaciones recibidas en este juzgado, no aparecen sus manifestaciones, ellos mismos reconocen haberlas hecho", señala el juez.

Al parecer, y según refleja el auto, las acusaciones dicen que hicieron sus declaraciones después de que el abogado de Begoña Gómez lo hiciera, algo que "atempera la infracción" pero no elimina la infracción, dice Peinado.

Camacho declara con "menosprecio"

El juez manifiesta en su auto que ya advirtió a los letrados que podría haber sanciones económicas ante lo que considera que es una "reiterada conducta" "de trasmitir a la salida de la sede judicial lo que acababa de acontecer en el interior de la Sala del Juzgado". Sin embargo, y viendo que estos no han hecho caso, en particular en lo que se refiere a la declaración de la esposa del presidente del Gobierno, el juez ha decidido imponer las citadas sanciones, previstas en el citado artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Según el auto, parece que a Peinado no solo no le gusta que los abogados se salten el secreto de las actuaciones, sino que, además, no le gusta cómo habla el abogado de Begoña Gómez. En su auto, el magistrado refleja que es Camacho el que más habla con los medios -"de forma clara y extensa transmite todo lo acontecido en la Sala de Audiencias", apunta-, y que, además, lo hace "con clara indiferencia o menosprecio". Por último, sostiene, Camacho dejó pasar su plazo de alegaciones, por lo que se decide a imponer la sanción correspondiente.

Esta nueva decisión de Peinado, con fecha del pasado lunes, se produce entiene lugar antes de que se celebre el interrogatorio como testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la contratación de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa.