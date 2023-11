Las críticas de PP y Vox al discurso de Francina Armengol en el arranque de la XV Legislatura no han sentado bien en el PSOE. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha considerado "impresentable" la falta de aplausos a la presidenta de la Cámara Baja y las críticas posteriores, acusándoles de "no tener educación y no saber estar en los sitios, una vez más".

"Creo que es una nueva demostración del Partido Popular de que ni la cortesía parlamentaria, ni el sentido institucional, ni la mínima educación, son adornos de este nuevo Partido Popular", critica López.

A estas críticas se ha sumado el exministro Miquel Iceta, que, a las preguntas de laSexta, ha comentado que es "difícil estar a la altura del PP" porque ellos "están muy bajitos". Sí que ha elogiado el discurso del rey Felipe VI y el uso de las cuatro lenguas como símbolo de "normalidad".

Según fuentes de Presidencia del Congreso consultadas por laSexta, el discurso de Francina Armengol era el que tenía que hacer, avanzando que seguirá pidiendo diálogo y respeto. No les sorprenden las críticas de PP y Vox y creen que su no aplauso era una consigna previa, lo cual demuestra su falta de institucionalidad.

Feijóo ha valorado negativamente el discurso de Armengol, asegurando que es "el peor" que ha escuchado en una ocasión como esta: "Cuando se comporta como una diputada, no merece el aplauso". Para el líder de Vox, Armengol ha liderado "un mitin" con un discurso "sectario" con el que, dice, "no ha estado a la altura".