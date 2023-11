El bloque conservador ha cargado duramente este miércoles contra el discurso esgrimido por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante el acto de inauguración de la XV legislatura. Las palabras de la dirigente, que ha realizado una defensa del Gobierno de coalición contra quienes "distorsionan la realidad o cuestionan importantes valores democráticos desde la opacidad de la disputa", han generado rechazo tanto en el PP como en Vox, que no han aplaudido su intervención.

Los populares han criticado que el discurso de Armengol ha sido "partidista", "sectario" e "inadecuado" para una sesión solemne presidida por el Jefe del Estado. Como ejemplo, han subrayado que la presidenta del Congreso ha llegado a citar nueve leyes aprobadas por gobiernos socialistas y sólo una por el PP, ofreciendo una imagen de que todos los avances sociales en España han llegado de la mano del PSOE.

"Cuando al presidenta transita en territorio político, está saliéndose de su función, con lo cual, independientemente de que estés de acuerdo o no, genera un debate. La presidenta del Congreso no puede generar debates en torno a su discurso", ha denunciado el popular Borja Sémper al término de la cita en el hemiciclo. No ha sido el único miembro del partido en expresarse en estor términos contra Armengol.

Para Feijóo, presidente de los populares, ha sido un acto "lamentable", y ha precisado: "No nos gusta tomar esta decisión (no aplaudir), pero cuando la presidenta no es la presidenta de todos los diputados, aplaudir esta provocación nos parece inadecuado", ha dicho, asegurando que volverían a actuar igual y manteniendo que este es "el peor discurso" de un presidente de la Cámara Baja.

En la misma línea se ha manifestado Cuca Gamarra, secretaria general del partido: "Cuando los discursos son sectarios y vienen a levantar muros, no creo que represente a toda la Cámara. Lo que no puede hacer la presidenta del Congreso es excluir todo lo que no ha sido impulsado por el PSOE. Esto no puede contar con nuestro aplauso".

También Cayetana Álvarez de Toledo, diputada de la formación, ha afeado a Gamarra sus palabras. "Nunca un presidente del Congreso de los Diputados había hecho un uso tan sectario y espurio de su cargo como en estos momentos", ha dicho Álvarez de Toledo en X -antes conocido como Twitter', mencionando a la propia Armengol y apuntando que se trata de "una ofensa institucional".