Ferreras, tajante: "El PSOE miente y ha hecho todo lo posible por tapar el caso Salazar"

"La secretaria de Organización del PSOE miente, porque lo que se ha producido en la cúpula de Ferraz es una operación para tapar el escándalo Salazar", asegura el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras.

Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, comparece ante los medios de comunicación por las denuncias de acoso al que fuera asesor de Moncloa, Paco Salazar, y exmilitante del PSOE. En mitad de su intervención, el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, reacciona en directo.

"Torró está diciendo que se prepare Salazar porque a lo mejor le va a volver a costar un poco ser de nuevo militante socialista. Esto es lo que está contando. Y vuelve a aferrarse a algo que en términos informáticos se llama ofuscación", asegura Ferreras. Sin embargo, apunta contundente: "Está mintiendo".

"La secretaria de Organización del PSOE miente, porque lo que se ha producido en la cúpula de Ferraz es una operación para tapar el escándalo Salazar", explica Ferreras, añadiendo lo "curioso" de la actuación del partido en diferentes casos de acoso.

"El PSOE reacciona llevando a la Fiscalía el asunto Algeciras, pero en el de Paco Salazar dicen que no pueden hacer nada más, que depende de las víctimas", critica tajante el conductor de Al Rojo Vivo. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle esta intervención.

