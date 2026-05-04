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En diez días

El juez del caso Leire Díez ordena al PSOE que acredite un pago de 15.000 euros a la fontanera en 2017

Los detalles El juez quiere saber "si sobre dicha actividad existió algún contrato previo de algún tipo y se emitió factura, aportando dichos documentos, e informe sobre la forma en que se efectuó el pago".

Imagen de archivo de Leire Díez.
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El juez Arturo Zamarriego, que instruye el caso Leire, ha ordenado este lunes al PSOE que informe sobre el concepto por que el que la formación socialista en Cantabria abonó 15.612 euros como periodista a Leire Díez.

Según un auto al que ha tenido acceso laSexta, el magistrado ha emplazado al partido a que, en un plazo de diez días, informe sobre el motivo por el que pagaron en 2017 la cantidad total de 15.612,04 euros brutos como periodista a la investigada Leire Díez Castro. Ella ya defendió ante el juez que ocupó el puesto de jefa de prensa del partido en Cantabria.

Además, el juez también quiere saber "si sobre dicha actividad existió algún contrato previo de algún tipo y se emitió factura, aportando dichos documentos, e informe sobre la forma en que se efectuó el pago (en efectivo, ingreso o transferencia bancaria con indicación del número de cuenta".

Por otro lado, el magistrado ha rechazado la citación como testigo de su exdirector de comunicación Ion Antolín.

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