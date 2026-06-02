La jueza que investiga la filtración de Miguel Ángel Rodríguez cita como testigo al novio de Ayuso

Los detalles La jueza que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos de dos periodistas de El País cita como testigo a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. El jefe de gabinete de Ayuso declaró que el novio de la presidenta era quien le había pasado la foto de los periodistas que los vecinos dirían que estaban molestando.

La jueza de Madrid que investiga a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por presuntamente revelar información personal de dos periodistas, ha citado a declarar como testigo a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta decisión surge tras la declaración de Rodríguez en mayo, quien afirmó haber reconocido a los periodistas en una foto enviada por el novio de Ayuso. La jueza, respondiendo a una petición del PSOE, ha convocado a González Amador, aunque aún no se ha fijado la fecha. Rodríguez niega haber revelado secretos y sostiene que solo comentó en un chat que los periodistas molestaban a vecinos y menores cerca de la vivienda de Ayuso.

La jueza de Madrid que investiga a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por revelar presuntamente información personal de dos periodistas ha llamado a declarar como testigo a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La titular de la sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid ha adoptado esta decisión después de Rodríguez declarase el pasado mes de mayo que reconoció a estos dos periodistas en una foto que le reenvió el novio de Ayuso porque "un vecino enfadado" se la había remitido.

En un auto, al que ha tenido acceso laSexta este martes, la jueza estima una petición del PSOE -cuya querella dio inicio a la causa- y cita a González Amador, si bien aún no fija fecha para la declaración. Según la versión de Rodríguez, la Policía no le dio información de los dos periodistas, a quien Rodríguez ya conocía y cuyos datos después habría enviado a un chat de informadores.

El jefe de gabinete de Ayuso negó que hubiese "revelación de secretos" y dijo que se limitó a comentar en un chat que dos periodistas "estaban molestando a los vecinos y a menores de edad" junto a la vivienda de la presidenta regional.

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