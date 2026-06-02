Margallo propone una moción de censura "constructiva" con un candidato "neutro" que convoque elecciones: "Un año más de legislatura sería catastrófico"

Los detalles El exministro del PP explica en Al Rojo Vivo su propuesta de presentar una moción con un candidato "neutro". Sería, según su idea, un intelectual alejado de los partidos, sin tacha y que aunaría a todos para después convocar elecciones.

El exministro de Asuntos Exteriores (PP) José Manuel García-Margallo ha reclamado una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez que sea "constructiva", con un candidato "neutro" y "moralmente irreprochable", cuyo único programa electoral sea disolver las Cortes Generales y convocar elecciones.

El 'popular' ha detallado en Al Rojo Vivo su idea apelando a la "lógica" y a la "necesidad" de un país para el que, según él, "un año más de legislatura sería catastrófico".

Margallo ha reconocido que la "salida lógica" a la situación política en España sería una moción de censura que, sin embargo, no es posible porque el PP "no tiene los votos suficientes". Así, la "única solución" para Margallo sería apostar por una "moción de censura constructiva" con un referente intelectual sin vinculación con ningún partido político. "Un candidato neutro y de trayectoria irreprochable", ha señalado poniendo como ejemplo al fallecido Julián Marías. "El paradigma, si viviese, sería Julián Marías. Un personaje al que nadie podría reprochar nada", ha apostado.

"El libro 'Cinco años de España', que escribió en el 82 y hablaba de la reconciliación nacional, de la modernización de España, de la convivencia, etcétera. Son valores en los que yo he creído desde que entré en política a los 16 años. Es un personaje al que nadie podría reprochar nada y que garantizaría la adhesión de todos los partidos a ese proyecto", ha defendido Margallo.

Un papel de un candidato "neutro" que sería muy corto ya que su función sería únicamente "disolver, convocar y vigilar". Preguntado sobre medios que citando a Génova califiquen la propuesta de Margallo de "ocurrencia", el exministro ha señalado que "una cosa que llevo repitiendo y lo he puesto por escrito dos años es cualquier cosa menos una ocurrencia".

Y ha sentenciado con ironía: "Lo que puede ser es una majadería, pero yo creo que no, porque no hay alternativa mejor. Pero en todo caso estoy dispuesto a discutirlo".

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