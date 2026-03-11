Koldo se niega a declarar ante el Parlamento de Navarra pero asegura que "la verdad" se irá conociendo "con el tiempo"

Los detalles Koldo García ha intervenido desde Soto del Real en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre la licitación de obras públicas.

Koldo García, exasesor ministerial, compareció por videoconferencia desde la cárcel en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre la licitación de obras públicas. García, que se acogió a su derecho a no declarar tras su primer turno, criticó su citación y denunció el "daño" causado a su entorno por "mentiras" difundidas sobre él. Defendió que asumirá sus actos si es necesario, pero insistió en que la verdad se conocerá con el tiempo. Aseguró tener "paciencia y tranquilidad" para demostrar su versión y lamentó el "circo político y mediático" en torno a su caso.

El exasesor ministerial Koldo García ha señalado este miércoles que se irá conociendo "la verdad con el tiempo" porque "esto acaba de empezar", defenderá "la verdad ante la Justicia" y "asumirá" sus "actos", si los tiene que "asumir".

García ha intervenido en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre la licitación de obras públicas. Ha comparecido por videoconferencia desde la cárcel y, tras su primer turno, se ha acogido a su derecho a no declarar.

La sesión ha comenzado dos horas más tarde de lo previsto, ya que a la hora programada no era posible que se conectara desde Soto del Real. Koldo ha comparecido desde la cárcel por la recomendación de Instituciones Penitenciarias de no trasladarlo a Pamplona por motivos de salud.

La presidenta de la Comisión, Irati Jiménez, le ha dado un turno de palabra antes de comenzar los interrogatorios de los grupos, en el que Koldo ha avanzado que comentaría "un par de puntos" y que no diría nada más. Ha criticado su citación por la Comisión de Investigación: "Que se apunten y tengan su minuto de gloria en este circo político y mediático es un error".

Además, ha afeado a los representantes políticos que "confundan" no tener titulaciones con ser "idiota". "Quiero recordarles que seis meses antes (de su detención) puse en conocimiento de la Guardia Civil que me estaban haciendo un seguimiento. En mis años de profesional, algo se me quedó. Lo único que pedí es que no hicieran lo que hicieron, que fue entrar así en mi domicilio", ha lamentado.

Denuncia las "mentiras" dichas sobre él

En este sentido, ha denunciado el "daño" que se ha hecho a su "entorno". ""El daño ya está hecho, yo cometí un error de cálculo, no pensé que fueran a hacer el daño que han hecho a mi entorno", ha dicho. Sobre su situación, ha apuntado que tendrá que "asumir" todos sus actos: "Que no se preocupen, los voy a asumir, si tengo que asumir, pero se han destrozado vidas que no tienen nada que ver aquí".

"Nadie va a poder borrar lo que se ha dicho sobre mi persona, sobre todo algunos medios. Decir todas las mentiras y barbaridades, no quieren conocer ni saber mi historia. Me preocupa que el día de mañana no se pueda borrar todo lo que han dicho sobre mí. Lo tendrán que arreglar los políticos, a ver cómo lo hacen", ha añadido.

Siguiendo con la crítica a la Comisión, ha repetido que "tienen tanta ansia de su minuto de gloria que se han equivocado". "Esto acaba de empezar, queda muchísimo, hay que tener paciencia. Hay que demostrar, y yo todo lo que he dicho lo he pedido demostrar. Si tenemos todos un poco de sentido común, se pondrán decir las cosas pero demostrándolas", ha afirmado.

Koldo García se ha mostrado con "paciencia y tranquilidad" de cara a poder "demostrar" la "verdad". "Pero hay un proceso judicial que manda sobre encima de todas las cosas. Lo que tengo que hacer es demostrar que todo lo que están haciendo son barbaridades. Voy a demostrar ante la Justicia la verdad. Iremos viendo la verdad con el tiempo, no pueden hacer nada más contra mi persona".

"Estoy en la cárcel por cosas que no se han demostrado. Yo tengo mucho tiempo y podré demostrar las cosas, tengo paciencia y tranquilidad. Siempre que he dicho una cosa, la he demostrado", ha reiterado. Antes de terminar su intervención, el exasesor del ministro José Luis Ábalos se ha dirigido a los grupos políticos para decirles que "pueden explayarse", pero que el "día mañana" él podrá "aclarar las cosas a todos los españoles".

