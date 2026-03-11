Opacidad máxima respecto al nuevo líder supremo iraní mientras el régimen sigue la estela de la represión

Mientras tanto... Irán ha hecho una demostración de fuerza con multitudinarios funerales para despedir a la cúpula de las fuerzas armadas iraníes a la que EEUU e Israel eliminó.

Israel ha prometido golpear con más dureza aún y ha pedido refuerzos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha animado al pueblo iraní a tomar las calles y el régimen ha respondido. Por un lado, Irán ha lanzado una amenaza, quien se levante contra ellos pasará a ser el enemigo, y, por el otro, ha hecho este miércoles una demostración de fuerza con multitudinarios funerales por sus, como ellos los llaman, "mártires".

Banderas, carteles con las caras de los altos mandos caídos y música para despedir a la cúpula de las fuerzas armadas iraníes a la que Estados Unidos e Israel eliminó. Miles de personas se han reunido este miércoles en el corazón de Irán en un funeral multitudinario. Pero en el país no todo el mundo llora estas muertes.

"Se han producido en las últimas protestas algunas fisuras, algunas personas de este origen humilde, muy conservador, han empezado a entrar ya en duda porque ven cómo sus condiciones económicas se deterioran mientras la corrupción está haciendo ricos a una nueva capa, a una nueva élite, que gira en torno a esa Guardia Revolucionaria y sus amiguetes", ha explicado a laSexta Ángeles Espinosa, excorresponsal de 'El País' en Teherán.

El primer ministro israelí se agarra a este descontento. "Pueblo de Irán, estamos librando una guerra histórica por la libertad. Esta es una oportunidad única para que derroquen al régimen ayatolá y consigan su libertad", ha dicho. Netanyahu pedía así hace unas horas el levantamiento del pueblo iraní contra el régimen. Un llamamiento que repite una y otra vez.

"La liberación depende de ustedes, del valiente y sufrido pueblo iraní", afirmó previamente. Y, sin cansarse, agregó: "Creo que si se levantan en el momento decisivo, no está lejos el día en que Israel e Irán volverán a ser amigos".

Y, ante la amenaza de que esos levantamientos se hagan realidad, las autoridades iraníes amenazan: "Si la gente sale a la calle a protestar, les haremos lo mismo que le hemos hecho al enemigo. Tenemos las manos en el gatillo". Lo único que está permitido en el país son manifestaciones a favor del régimen como la de este miércoles, en la que los ensordecedores ataques de Israel no han asustado, o al menos eso han mostrado, a nadie.

El enigma de Mojtaba Jamenei

En estos funerales muchos esperaban ver al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei. Pero tampoco este miércoles ha sido el día. El régimen ha reconocido que resultó herido el sábado 28, día en que arrancó el conflicto, pero que son solo heridas leves en las piernas. Por ahora, sin embargo, siguen escondiéndole.

La única imagen del nuevo líder supremo que sus seguidores han podido ver en su ceremonia de presentación ha sido un cartón. Junto a él, algunos carteles en las carreteras o un gigantesco mural en Teherán son las únicas muestras y las más cercanas que, de momento, tienen los iraníes de su nuevo mandatario.

Sin embargo, a raíz de la imagen en la cartulina, en pocas horas se ha viralizado otra con la cara de Mojtaba Jamenei en un cuerpo de cartón y, claro, al añadir la posibilidades infinitas que ofrece la inteligencia artificial (IA) por las redes ya circulan multitud de versiones que invitan a montar "tu propio líder supremo" con instrucciones para los más mañosos.

También han aparecido otras versiones más trasnochadas, en la que aparece bailando y bebiendo cerveza en una discoteca. E, incluso, Trump ha recibido en la Casa Blanca su propio retrato de cartón de Mojtaba Jamenei por medio de la IA.

