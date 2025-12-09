Carlos Mur y Pablo Busca, exaltos cargos de Ayuso, no se personan en los juzgados por los 'protocolos de la vergüenza'

El contexto Cinco años después y tras dos intentos fallidos, este martes iban a declarar por primera vez como imputados por el caso residencias, Carlos Mur, el encargado de firmarlos; Javier Martínez Peromingo, el presunto creador y el responsable de las ambulancias durante la pandemia, Pablo Busca. El juzgado no ha sido capaz de localizar a Mur y Busca.

Carlos Mur y Pablo Busca, exaltos cargos de la Comunidad de Madrid, no se presentaron en los juzgados por el caso de los 'protocolos de la vergüenza' relacionados con la pandemia. Aunque estaban citados para declarar como imputados por el caso residencias, solo Javier Martínez Peromingo acudió. El juzgado no logró notificarles, ya que ninguno recibió la citación. Las acusaciones planean pedir su busca y captura. Alejandra Jacinto, abogada de las familias, criticó la falta de acción judicial tras cinco años de intentos fallidos de investigación. Mur y Busca están acusados de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria en residencias durante la pandemia. Estos protocolos impidieron derivaciones hospitalarias, resultando en miles de muertes. La Comunidad de Madrid defiende que fueron "borradores enviados por error".

Cinco años después y tras dos intentos fallidos, este martes iban a declarar por primera vez como imputados por el caso residencias, Carlos Mur, el encargado de firmarlos -según él mismo reconoció-; Javier Martínez Peromingo, el presunto creador y el responsable de las ambulancias durante la pandemia, Pablo Busca.

Pero en los juzgados tan solo se ha presentado Peromingo, quien ha reconocido que estos protocolos eran "discriminatorios" y que advirtió de ello a Mur, el exdirector sociosanitario de Ayuso. En cambio, Mur y Busca no han aparecido. El juzgado no ha sido capaz de localizarlos para entregarles esa citación judicial. Ninguno de los dos lo ha recibido y, por lo tanto, no se han presentado.

Por ello, las acusaciones han asegurado que van a pedir busca y captura contra estos exaltos cargos de la Comunidad de Madrid. Además, las acusaciones no entienden cómo no les han podido notificar que este martes tenían esa declaración en los juzgados de Plaza de Castilla porque dicen que los dos siguen trabajando. Uno para la administración vasca y el otro para una empresa privada.

La abogada de las familias de las víctimas, Alejandra Jacinto, ha criticado a la salida del juicio que "es una tomadura de pelo que Carlos Mur y Pablo Busca sigan eludiendo la acción de la Justicia después de tantos años". "Estamos hablando de cinco años de intentos de investigaciones fallidas. Estamos hablando de muchísimo dolor, lo único que quieren las víctimas es que haya una investigación en condiciones y saber qué pasó, quién dio las órdenes y por qué se discriminó a esos familiares", ha señalado.

Investigados por un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria

Carlos Mur, el encargado de firmar los protocolos; Javier Martínez Peromingo, el presunto creador y el responsable de las ambulancias durante la pandemia, Pablo Busca están investigados por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria en las 474 residencias de mayores que durante la pandemia estaban activas en la Comunidad de Madrid.

A esos centros se enviaron una serie de protocolos de actuación. Llegaron a enviar cuatro versiones diferentes los días 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020. Protocolos con unos criterios de exclusión de derivación hospitalaria. Protocolos que, según los propios documentos oficiales, desaconsejaban o directamente prohibían la derivación hospitalaria de personas mayores con discapacidad, con demencia o un alto nivel de dependencia.

Lo que ha defendido ya varias veces la Comunidad de Madrid lo que se mandó fueron "borradores enviados por error", pero lo cierto es que lo firmaron responsables públicos. Lo firmaron y se aplicaron en muchas de esas residencias. 7.291 personas murieron en las residencias madrileñas sin ser derivadas a un hospital por esos 'protocolos de la vergüenza'.

