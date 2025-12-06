Yolanda Díaz desafía al PSOE con la vivienda y defiende que "ha llegado el momento de bajar los precios del alquiler"

¿Qué ha dicho? La vicepresidenta del Gobierno ha llamado a cumplir "el mandato constitucional" y señala a la vivienda como "la fábrica de la desigualdad en España".

Yolanda Díaz ha lanzado un ultimátum al PSOE en materia de vivienda, destacando la urgencia de abordar el creciente precio de alquileres y propiedades. La líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno llevará un decreto de vivienda a la Comisión Delegada del Gobierno, desafiando al PSOE a no bloquearlo. Díaz critica que el derecho a la vivienda se ha convertido en una "fábrica de desigualdad" y urge a frenar la especulación inmobiliaria. Además, expresa preocupación por la "deriva autoritaria" de la CEOE y anuncia que la mesa de diálogo sobre el SMI se cerrará en enero. Pablo Bustinduy, ministro de Cultura, apoya la postura de Díaz, instando a declarar la emergencia habitacional.

Yolanda Díaz ha lanzado un ultimátum al PSOE en materia de vivienda. En la materia que más preocupa a los españoles y a las españolas ante el cada vez mayor precio tanto del alquiler como de los pisos en propiedad. La líder de Sumar, vicepresidenta del Gobierno, ha confirmado que va a llevar a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el decreto de vivienda: "Y si quiere el PSOE que lo tumbe".

"Ha llegado el momento de cumplir con el mandato constitucional y bajar los precios de la vivienda en alquiler", ha expresado la vicepresidenta y ministra de Trabajo del Gobierno de coalición.

La líder de Sumar ha recriminado que se haya "vaciado" el derecho constitucional a la vivienda, que se ha convertido en una "fábrica de desigualdad" en España y ha exhortado además a acabar con la "especulación" inmobiliaria que, expone, han permitido tanto el PP como el PSOE.

"Hoy la fábrica de desigualdad en España se llama vivienda y creo que lo que están esperando los jóvenes de este país, que muestran desafección hacia el texto constitucional, es que hagamos lo posible para que sus problemas se arreglen en lo que se refiere al artículo 47", ha contado la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno.

Díaz ha expresado además su preocupación por "la deriva antiinstitucional de la CEOE" y señala una "deriva autoritaria en la patronal": "Que Garamendi esté en campaña es una burla democrática. Tiene que atender a sus obligaciones".

En cuanto al SMI, afirma que "la comisión de expertos está trabajando" y que va a "convocar la mesa rápidamente". "Cerraremos la mesa de diálogo en enero", ha expuesto.

Bustinduy, con Díaz

Pablo Bustinduy, ministro de Cultura y también miembro de Sumar, se ha posicionado junto a Díaz en la cuestión de la vivienda: "Hay que presionar hasta tensar la cuerda al máximo. Hay que declarar la emergencia habitacional con la prórroga de los contratos. Si lo traemos al Congreso, quién se va a atrever a votar que no, ¿el PSOE?"

"Si quieren, que luego se lo apropien como hacen con todo pero que lo hagan. Ya costó lo de Palestina, pero al final lo logramos", ha expresado Bustinduy.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.