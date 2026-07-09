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Polémica con el jefe de los obispos

Bolaños estalla contra el cardenal Argüello tras tachar al Gobierno de "ladrones": "¿Y si calificásemos a la Iglesia como banda de agresores sexuales?"

¿Qué ha dicho? El ministro de Justicia ha mostrado a través de una carta su indignación con las palabras de Luis Argüello: "¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como 'banda de agresores sexuales'?".

Félix Bolaños y Juan Luis Argüello Félix Bolaños y Juan Luis ArgüelloEuropa Press

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan Luis Argüello, ha vuelto a arremeter este jueves contra el Gobierno. En un acto en la sede de la Fundación Pablo VI, el jefe de los bispos ha afirmado que "Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones y a las pruebas me remito", haciendo referencia a los casos de corrupción que en los últimos meses han afectado al Ejecutivo.

Argüello ha aprovechado para hacer "un llamamiento para la regeneración de que los propios sistemas democráticos" basado en personas que supongan una "referencia ética".

Asimismo, el presidente de la Conferencia Episcopal ha condenado que las democracias liberales se han convertido en "democracias asistencialistas" en las que los votantes perciben "una paguita" porque al Gobierno le interesa tener "ciudadanos pasivos comprados por las subvenciones". Además, ha acusado a Pedro Sánchez de convertirse en "un Cáritas laica que da limosnas".

Bolaños , "sorprendido"

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha respondido a las palabras de Argüello enviándole una carta en la que ha mostrado su "sorpresa" tras definir al Gobierno como una "banda de ladrones". "¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como 'banda de agresores sexuales, a las pruebas me remito'?", ha cuestionado el ministro, que a continuación ha apuntado que "evidentemente sería falso y profundamente injusto".

"Jamás he caído en una descalificación de ese calibre, por lo que le invito cordialmente a que nuestras relaciones estén marcadas por la moderación, el respeto y la justicia en lugar de por la exageración y el partidismo en favor de las fuerzas de la derecha y la ultraderecha", ha denunciado el titular de Presidencia en su misiva.

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