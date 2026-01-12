Ahora

Causa de la DANA

Pradas asegura que Mazón tenía que conocer la orden de su jefe de gabinete de no confinar a la población en la DANA

Los detalles La exconsellera de Emergencias ha asegurado ante la jueza de Catarroja que considera que el expresident de la Generalitat debía estar al tanto de que su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, dio la orden de evitar confinamientos durante la tarde del 29 de octubre de 2024.

José Manuel Cuenca y Salomé Pradas, a su llegada al juzgado de Catarroja para su careo ante la jueza
Carlos Mazón debía estar al tanto de la orden de no confinar a la población durante la DANA. Es la tesis que ha defendido la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, en el careo que ha mantenido este lunes con el exjefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, en el juzgado de Catarroja, según ha podido saber laSexta.

El 29 de octubre de 2024, durante la tarde del temporal que se cobró la vida de 230 personas, los integrantes del CECOPI valoraron la opción de confinar a la población ante la posible rotura de la presa de Forata. No obstante, Cuenca dio la orden a la responsable de Emergencias de descartar esa medida. "Salo, de confinar nada", le transmitió a través de WhatsApp.

La medida, según ha asegurado Pradas en el careo, se amparaba en la ley autonómica de emergencias, y se hubiera llevado a cabo a través de un mensaje a través del sistema ES-Alert diferente al que se acabó enviando a los ciudadanos a las 20:11 horas.

Sin embargo, Pradas ha asegurado que notó "una persuasión repentina" y comprendió en ese momento que Mazón estaba detrás de la orden de Cuenca y se "entrometió" en el debate, ya que, para la exconsellera, el jefe de Gabinete "era una extensión del president".

Por su parte, Cuenca ha aseverado que no tenía ninguna intención de impulsar ni frenar ningún tipo de medida que adoptase el CECOPI. No obstante, ha aclarado que, en ese momento, asoció la palabra "confinamiento" con las medidas de limitación de la movilidad adoptadas durante la pandemia, para las que fue necesaria la aplicación del estado de alarma. Por ello, defiende, pidió que se consultase a la Abogacía de la Generalitat.

Los intentos fallidos de contactar con Mazón

Pradas ha explicado que trató de contactar sin éxito a las 19:36h con Mazón desde la reunión del CECOPI para informarle de que se estaba valorando la opción del confinamiento. Algo que le pudo trasladar a las 19:43 al secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, con el que quedó en hacer la consulta a la Abogacía de la Generalitat. Los letrados, según un escrito remitido a la instructora, lo avalaron, aunque de forma verbal.

"Soy yo la que estuve al pie del cañón", ha defendido Pradas, que ha recalcado que Cuenca le dio la instrucción de que centralizara todas las comunicaciones con él a partir de las 13:20 alegando que Mazón tenía "actos". "Si hubiera sabido que estaba de comida (en 'El Ventorro'), le hubiera llamado más veces", ha zanjado la exconsellera de Justicia e interior ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra.

