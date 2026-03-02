Las incógnitas del ataque a un colegio de Irán: Israel apunta a la Guardia Revolucionaria como responsable

Mientras tanto... EEUU asegura que está investigando lo ocurrido y dice que la protección de civiles es de máxima importancia.

Dos días después, el ataque contra una escuela en el sur de Irán sigue rodeado de incógnitas. Según el régimen de los ayatolás, hay más de 150 víctimas mortales, y esa es la única información que ha trascendido hasta el momento.

Por ejemplo, aún no se sabe con certeza quién está detrás. Aunque Irán ha culpado a Estados Unidos e Israel, ninguno de los dos países ha confirmado el ataque.

Estados Unidos ha asegurado que está investigando lo ocurrido y ha afirmado que para ellos la protección de civiles es de máxima importancia. Por su parte, el ejército de Israel ha negado cualquier vinculación y ha defendido también a su aliado, alegando que no tienen conocimiento de ningún ataque israelí ni estadounidense.

En este sentido, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, incluso ha apuntado a la Guardia Revolucionaria iraní como responsable del suceso. Danon ha asegurado este lunes haber leído algunos informes que "indican" que el bombardeo fue responsabilidad de su Guardia Revolucionaria, aunque ha reconocido no disponer de "información exacta".

"He visto diferentes informaciones. Algunos informes indican que, en realidad, se trató de un ataque del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que tenían como objetivo estas instalaciones. No dispongo de información exacta", ha espetado Danon en una rueda de prensa en la ONU.

Centenares de muertos

El bombardeo se produjo el sábado, día lectivo en Irán. Un misil impactó en la escuela primaria de Minab, al sur del país y situada junto a una base de la Guardia Revolucionaria.

Ni siquiera se conoce el número exacto de fallecidos, ya que la cifra varía según la fuente. Algunos medios iraníes hablan de 165, mientras que, según el Ministerio de Salud de Irán, la cifra aumentaría hasta los 180 muertos.

La desconfianza hacia el régimen iraní ha hecho que se pongan en duda los informes oficiales y se critique su gestión. Incluso hay preguntas sobre por qué no se suspendieron las clases en esa dramática mañana de sábado. Entre cuestionamientos y acusaciones, decenas de familiares han tenido que buscar, desesperados, a sus hijas entre los escombros.

