La negativa de Illa a realizarse una PCR antes del debate entre los candidatos a la Generalitat que tuvo lugar el pasado martes en TV3 ha provocado las críticas de algunos de sus opositores en los comicios catalanes.

El PP ha insinuado la posibilidad de que Illa se haya vacunado de forma irregular al preguntar al candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat si tiene "algo que ocultar" tras rechazar hacerse la prueba.

De hecho, el secretario general de los 'populares', Teodoro García Egea, le han emplazado a aclarar si se debe a que se ha vacunado "irregularmente" contra el COVID-19 y quiere "ocultarlo".

El exministro Illa, por su parte, ha defendido que no se hizo una prueba PCR antes de empezar el debate electoral de TV3 este martes como medida de prevención porque considera que no tocaba hacerlo y porque "las pruebas PCR no se hacen por capricho".

El candidato del PSC -que ha respondido así a la información adelantada por 'Nació Digital- ha explicado que el debate cumplía con las medidas de seguridad y ha recordado que "los protocolos sanitarios no aconsejan hacer las pruebas en este contexto y en estas condiciones".

"Por la mañana hice una entrevista en TV3 y nadie me dijo que me hiciera un test. El debate reunía las medidas de seguridad: mascarilla, distancia y se cumplieron los protocolos", ha aseverado el exministro, que se ha preguntado "por qué" se lo tiene "que hacer por la tarde y por la mañana no": "No me muevo por imagen, yo defiendo hacer lo que se tiene que hacer cuando toca hacerlas".

Alejandro Fernández lo ve "irresponsable"

Por su parte, la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, se ha preguntado "cuál será el verdadero motivo por el que el señor Illa no se hizo la prueba de detección del Covid". "¿Tiene algo que ocultar?", le ha interpelado.

El presidente del PP catalán y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, también ha señalado que esta actuación del exministro le parece "irresponsable". Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha asegurado que Illa "ni siquiera es capaz de hacerse una PCR, siendo exministro de Sanidad".

"Evidentemente no es algo agradable, y si das positivo te vuelves a casa y se acabó la campaña, pero los políticos tenemos una exigencia especial de ejemplaridad", ha afirmado también en su cuenta oficial de Twitter.

Ciudadanos registra una iniciativa para que el Gobierno lo aclare

A tenor de la polémica, Ciudadanos ha registrado una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno aclare si el exministro de Sanidad, Salvador Illa, o algún miembro del Gobierno se ha vacunado contra la COVID-19.

Al considerar que "la negativa de Salvador Illa, está suscitando dudas y preguntas de todo tipo que pueden ser resueltas por el Gobierno", Ciudadanos ha planteado la siguiente cuestión, y ha solicitado una respuesta por escrito: "¿Se ha vacunado Salvador Illa o algún otro miembro del Gobierno de España contra la COVID-19 a fecha de hoy 10 de febrero de 2021 en que los colectivos a vacunar están perfectamente definidos y no incluyen casos como el descrito?".

La líder del partido, Inés Arrimadas, había aquejado la actitud del exministro: "¿Por qué no ha querido hacerse la prueba de COVID? ¿Porque si daba positivo se le acaba la campaña? Hombre, eso es una irresponsabilidad", ha aseverado.