Mónica García retrata a Clavijo y su petición de PCR: "Se ha tratado a todos los pasajeros como si fueran positivos"

La ministra de Sanidad, Mónica García, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros.

Entre líneas El presidente canario ha intentado forzar la polémica sobre la gestión del hantavirus, pero se ha encontrado con una ministra muy centrada en su papel institucional, que refrendada por los protocolos de la OMS, ha defendido cada paso dado en la crisis con hechos.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido la gestión del Gobierno ante las críticas del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sobre el manejo de un buque con posibles casos de hantavirus. García aseguró que se siguieron todos los protocolos y que los pasajeros fueron tratados como negativos, incluso contando con un avión medicalizado en caso de necesidad. Además, insistió en que el pasajero estadounidense nunca fue considerado un caso positivo. Clavijo acusó al Gobierno de ocultar información y no realizar pruebas PCR a bordo, afirmando que sabían de contagios en el buque. García prefirió ignorar el "ruido político" y destacó la colaboración con todas las administraciones.

La titular de Sanidad, Mónica García, ha sido contundente ante las críticas del presidente de Canarias Fernando Clavijo. "Se ha tratado a todos los pasajeros como si fueran positivos, aún no siéndolos. Se han seguido todos los protocolos", ha afirmado la ministra en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

"Si alguno (pasajero del crucero) hubiera descendido con algún tipo de síntomas, teníamos un avión medicalizado para trasladarlo", ha añadido desvelando que tenían varios 'planes B'. Y ha insistido en que el pasajero estadounidense era considerado como negativo desde su salida de Cabo Verde a la llegada a Tenerife, y posteriormente la prueba en EEUU ha salido negativo. "Esa persona no ha sido considerado caso en ningún momento", ha afirmado.

"No ha lugar a las especulaciones y no ha lugar a las acusaciones", ha sentenciado insistiendo en que prefiere ignorar el "ruido político".

García ha recordado además que las PCR del hantavirus solo se pueden hacer en el Centro Nacional de Microbiología, ubicado en Majadahonda (Madrid), lo que habría ido en contra de la idea del gobierno canario de que el buque estuviera el mínimo tiempo posible en sus aguas.

"No me voy a meter en el ruido político. Cada uno se retrata con sus actos y sus declaraciones. Hemos actuado con diligencia y humanidad y hemos trabajado con todas las administraciones. El alarmismo y el ruido político es un problema añadido a la crisis. Las declaraciones de la OMS son actuaciones de un buen hacer", ha sentenciado.

El dirigente canario acusó este martes al Gobierno de "saber que había contagiados en el buque" que recaló en el puerto de Granadilla, en contra del criterio del Ejecutivo autonómico.

En el pleno del Parlamento autonómico sobre la crisis del hantavirus, señalaba que su Gobierno había pedido que se hicieran pruebas PCR en el barco antes de su llegada a Canarias y ahora descubre "por qué no lo querían hacer, porque sabían que había contagiados".

"Pedimos que se hagan los test antes de que bajen los pasajeros, nos lo recomendaban todos los expertos, ahora sabemos por qué no se querían hacer, porque sabían que había contagiados en el buque como se ha demostrado", acusaba.

"Se ha faltado a la dignidad del pueblo canario, del Gobierno de Canarias y de las instituciones por ocultar una información que conocían desde el minuto uno", añadía el presidente.

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