¿Por qué enferma tan rápido la pasajera francesa? Una de las claves de la evolución del hantavirus está en el sistema inmunitario

Sí, pero... El empeoramiento de esta mujer ha provocado que salten las dudas sobre si el virus está mutando, hecho que la ministra francesa de Sanidad ha expuesto, aunque poniéndolo en duda: "Aunque hasta la fecha estemos bastante tranquilos, no tenemos todavía la certeza de que este virus no ha mutado".

Desde Francia llegan noticias preocupantes sobre una pasajera del crucero MV Hondius, quien ha sido hospitalizada en estado grave por hantavirus. Tras ser evacuada desde Tenerife, su condición ha empeorado rápidamente, requiriendo cuidados intensivos y respiración asistida. La ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist, ha expresado su preocupación, aunque sin confirmar si el virus ha mutado. Expertos sugieren que la rápida progresión de la enfermedad podría deberse a una respuesta inmunitaria desmesurada. Se sospecha que supercontagiadores del crucero propagaron el virus. Sin vacuna disponible, los científicos trabajan en tratamientos experimentales, aunque aún no están listos.

Desde Francia las noticias son preocupantes. La pasajera del crucero MV Hondius que ha dado positivo después de ser evacuada el domingo desde Tenerife continúa en cuidados intensivos con respiración asistida. En apenas unas horas su estado ha empeorado y ahora mismo su estado es "grave".

La preocupación es máxima por la paciente hospitalizada por hantavirus en Francia. "Presenta un cuadro de gravedad y está actualmente en reanimación", ha informado la ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist.

La ministra gala no ha querido ofrecer más datos. Sí lo ha hecho el especialista en enfermedades infecciosas de ese hospital, quien ha asegurado que presenta la forma más grave de cuadro cardiopulmonar y que tiene respiración asistida. Su empeoramiento ha sido muy rápido, ante lo que han saltado las dudas de si el virus está mutando.

La propia ministra francesa lo ha expuesto, aunque poniéndolo en duda. "Aunque hasta la fecha estemos bastante tranquilos, no tenemos todavía la certeza de que este virus no ha mutado", ha declarado Rist.

Entonces, ¿cómo ha enfermado tan rápido? Una de las claves estaría, según los expertos, en el sistema inmunitario, diferente en cada persona. En algunas el mecanismo de defensa natural del organismo es desmesurado: el cuerpo se inflama y se produce a gran velocidad ese síndrome cardiorrespiratorio que acaba con cuadros graves.

Este podría ser el caso de la paciente francesa. Su ministra de Sanidad ha asegurado que el contagio se produjo después del primer fallecido del crucero. Entonces alguno o algunos de los pasajeros infectado podría haber propagado el virus, convirtiéndose en supercontagiadores.

"Son capaces de transmitir mayor carga viral y por lo tanto contagiar a un mayor numero de personas", ha explicado Cristina Fernández, jefa del Servicio de Medicina Preventiva del hospital de Santiago de Compostela. "O, también, se ha visto que aquellos que tienen una mayor inflamación a nivel hepático pueden tener más riesgo de transmitir", ha agregado Fernando Salvador, especialista de enfermedades infecciosas del Vall d'Hebron.

Una transmisión que tratan de frenar ahora las autoridades, porque no hay vacuna disponible a día de hoy contra el hantavirus, solo medicamentos en fase muy experimental que están desarrollando científicos en Argentina con "anticuerpos de las llamas mucho más chiquititos que los de los humanos que permiten llegar a más células", ha aclarado el inmunólogo Alfredo Corell. Estos, sin embargo, no están testados ni disponibles aún.

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