Clavijo acusa al Gobierno de ocultar "deliberadamente" que había contagios de hantavirus en el crucero: "Ahora sabemos por qué no se querían hacer test"

Los detalles "Se ha faltado a la dignidad del pueblo canario, del Gobierno de Canarias y de las instituciones por ocultar una información que conocían desde el minuto uno", ha acusado el presidente canario.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado al Gobierno de España por supuestamente ocultar información sobre contagios de hantavirus en el crucero MV Hondius. Clavijo afirmó que su gobierno solicitó pruebas PCR antes de que el barco llegara a Canarias, sospechando que había infectados a bordo. Pedro Sánchez, por su parte, ha evitado la confrontación, mostrando disposición al diálogo. Un español dio positivo al llegar al hospital Gómez Ulla y permanece en aislamiento, mientras que los otros 13 españoles, que dieron negativo, están en cuarentena. La OMS recomienda ajustar el periodo de cuarentena, y el Ministerio de Sanidad está revisando estas recomendaciones.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, insiste en alimentar una polémica artificial con el Gobierno por la gestión del hantavirus, que hasta la OMS ha alabado.

Clavijo ha acusado al Gobierno de España de haber ocultado que había contagios de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, a pesar de que lo sabía "desde el minuto uno". En el pleno del Parlamento autonómico sobre la crisis del hantavirus, ha señalado que su Gobierno había pedido que se hicieran pruebas PCR en el barco antes de su llegada a Canarias y ahora descubre "por qué no lo querían hacer, porque sabían que había contagiados".

"Pedimos que se hagan los test antes de que bajen los pasajeros, nos lo recomendaban todos los expertos, ahora sabemos por qué no se querían hacer, porque sabían que había contagiados en el buque como se ha demostrado", ha acusado.

"Se ha faltado a la dignidad del pueblo canario, del Gobierno de Canarias y de las instituciones por ocultar una información que conocían desde el minuto uno", ha añadido el presidente.

Sánchez ha evitado entrar en polémicas y ha afirmado estar "encantado" de seguir "hablando y conversar y dialogar con una institución tan importante como es el Gobierno de las islas Canarias".

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que el Gobierno ha dado "información absolutamente transparente de la situación epidemiológica de cada uno de los pasajeros" desde que comenzó la crisis de hantavirus en el MV Hondius, "como así lo atestiguaban los cuatro médicos que iban dentro del buque haciendo las encuestas epidemiológicas".

Y ha añadido que cuando llegó el buque a España "no había ninguna persona que tuviera síntomas". "No solo síntomas respiratorios, sino una vez fondeado el buque no había ni una sola persona que tuviera fiebre", ha destacado.

Sobre la polémica en torno a las PCR ya se había expresado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en una entrevista en Al Rojo Vivo. Según Padilla, las pruebas diagnósticas del hantavirus "no son una PCR normal y corriente", ya que las distintas variantes del virus son especialmente complejas. Y recordaba además que en España estas pruebas solo se realizan en el Centro Nacional de Microbiología y que no existía indicación epidemiológica para hacerlas de forma masiva a todos los pasajeros.

"El epidemiólogo del Centro Europeo de Control de Enfermedades que se subió al barco en Cabo Verde estratificó a los pasajeros según el riesgo de contagio. Se hicieron PCR únicamente a los pacientes de muy alto riesgo y todas fueron negativas", detallaba Padilla sobre el protocolo. En el caso de los ciudadanos españoles, añadía, ninguno se encontraba dentro de ese grupo de mayor exposición.

Padilla criticaba asimismo la contradicción, a su juicio, en algunas de las demandas planteadas desde Canarias: "Es paradójico que quien no quería que el barco permaneciera mucho tiempo aquí ahora pida medidas que habrían obligado a prolongar aún más su estancia".

Un español, positivo con síntomas respiratorios

Tras un positivo provisional en la primera PCR que hicieron a los 14 españoles a su llegada en la tarde del domingo al Gómez Ulla, este paciente fue ingresado ayer en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del hospital.

Al confirmarse el contagio en la segunda prueba, allí seguirá hasta su recuperación clínica, según lo establecido en el protocolo de manejo de los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus. La segunda PCR también ha confirmado el negativo de los otros 13 españoles, que en su caso están guardando cuarentena desde el domingo aislados en habitaciones individuales y sin posibilidad de recibir visitas.

A ellos se les repetirá la prueba a los siete días de la primera. El periodo de cuarentena se alargará hasta un máximo de 42 días, según ha establecido el Ministerio de Sanidad en consonancia con lo recomendado por la OMS, aunque estará sujeta a continua revisión en función de la situación.

Sin embargo, se está reevaluando el día a partir del cual debe iniciar; en un principio, era el 6 de mayo, con lo que se iba a prolongar hasta el 17 de junio, pero tras los nuevos positivos confirmados en una ciudadana francesa y este español, la OMS ha propuesto que arranque el 10, con lo que finalizaría el 21 de junio.

En el caso español, la ponencia de alertas y emergencias sanitarias está estudiando este martes la aplicación de la nueva recomendación de la OMS.

Por otra parte, el Ministerio ha avanzado que, según le han transmitido las autoridades estadounidenses, el ciudadano de aquel país cuyo primer resultado de las pruebas que le realizaron en Cabo Verde no fue concluyente y que después fue negativo, ha resultado de nuevo negativo.

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