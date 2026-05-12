El análisis de Mario Viciosa sobre el operativo del crucero en Tenerife: "El dispositivo está diseñado como si todos fueran positivos; por eso el riesgo es mínimo"

El periodista científico ha analizado en Al Rojo Vivo las últimas informaciones sobre el "positivo débil" de hantavirus detectado entre los pasajeros estadounidenses evacuados a Omaha y ha explicado que el caso todavía requiere confirmación.

El periodista científico y jefe de Ciencia de Newtral Mario Viciosa ha analizado en Al Rojo Vivo las últimas informaciones sobre el "positivo débil" de hantavirus detectado entre los pasajeros estadounidenses evacuados a Omaha y ha explicado que el caso todavía requiere confirmación.

"Algunos medios en Estados Unidos apuntan a que esa persona ya habría dado negativo en una segunda prueba. Estamos, por tanto, ante lo que podría ser un positivo indeterminado. Con el protocolo español, y también con la mayoría de protocolos internacionales, un resultado así siempre obliga a repetir una segunda PCR para confirmar o descartar el contagio", ha señalado.

Viciosa ha recordado que este tipo de resultados no son excepcionales en virología: "Ya lo vimos durante la pandemia del coronavirus: hay casos en los que una primera prueba arroja una carga viral muy baja y, tras una segunda PCR, el resultado termina siendo negativo. Ocurre especialmente cuando estamos ante fases muy iniciales o muy finales de la infección".

El periodista científico también ha querido volver sobre el operativo desplegado durante el desembarco del crucero en Tenerife para insistir en que el dispositivo estaba diseñado para el peor escenario posible: "El protocolo y todo el diseño del operativo estaban planteados como si absolutamente todos los pasajeros fueran positivos. Y precisamente por eso el riesgo de exposición y de contagio es extraordinariamente bajo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.