Dos controladores aéreos que se fueron antes su turno podrían ser los responsables del accidente mortal de Air Canada

En marzo, un avión chocaba con un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York. Según The Wall Street Journal, el choque podría deberse a la ausencia de dos controladores aéreos.

El pasado 22 de marzo se producía un choque en el Aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, entre un vuelo de Air Canada y un camión de bomberos. Como resultado, fallecían los dos pilotos del avión y decenas de personas resultaban heridas. Según ha publicado 'The Wall Street Journal', el motivo del accidente fue la ausencia de dos trabajadores que abandonaron su turno antes de tiempo.

José Luis Torá señala que el organismo que controla la aviación civil en Estados Unidos ha iniciado un procedimiento para despedir a dos controladores aéreos que salieron una hora antes de su turno, dejando la zona de control desprotegida ante el volumen de circulación que había en ese momento sobre la pista. "Es una hipótesis que tiene muchísima fuerza", añade el periodista.

Juan Manuel Medina indica que "la responsabilidad va a recaer en los trabajadores". El abogado señala que es probable que en EEUU haya responsabilidad penal debido a que es una negligencia profesional "como un piano".

Además, también es posible que haya una responsabilidad penal subsidiaria, como explica el abogado, "que será de la empresa gestora". Medina no cree que los trabajadores que se quedaron tengan responsabilidad, "si, realmente, el accidente es atribuible a la ausencia de esos dos trabajadores".

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