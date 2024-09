Tras el llamamiento de Isabel Díaz Ayuso a sus colegas de partido este jueves en el que pedía que no acudiesen a los encuentros bilaterales que planteaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con todos los dirigentes regionales a razón del debate suscitado en torno a la financiación singular para Cataluña, pactada entre PSC y ERC, fuentes de su presidencia aseguran a laSexta que "la presidenta Ayuso sí acudirá a una reunión bilateral con Pedro Sánchez si es convocada", aunque advierten que "dependerá del orden del día de dicha reunión".

Unas declaraciones que llegan después de que los presidentes autonómicos populares se hayan reunido este viernes en una cumbre celebrada en el Palacete de los Duques de Pastrana en Madrid y convocada por su líder, Alberto Núñez Feijóo. Hasta allí se han trasladado los barones populares con una orden y un fin: no hablar con los medios de comunicación a su llegada y fijar una posición unitaria respecto al debate de la financiación autonómica.

A su llegada y preguntados sobre si acudirán a Moncloa o no, los presidentes autonómicos populares tenían la consigna clara, no hablar: "Voy a hacer declaraciones después", ha dicho el andaluz Juanma Moreno, mientras que otros como el valenciano Carlos Mazón se comprometía a hablar "enseguida". También era nítido el cometido del encuentro. Tanto Alfonso Fernández Mañueco, como López Miras han hecho referencia a la unidad.

De hecho, a su salida de la cumbre popular, Ayuso no se ha salido del guion y se ha mantenido en su mensaje, aunque después haya sido matizada. "Mientras no haya una reunión conjunta, una reunión entre todos los presidentes autonómicos, no vamos a caer en la trampa de [Pedro] Sánchez y hablar por partes acerca de lo que es de todos", ha proclamado tras el encuentro.

También ha permanecido la exigencia de Génova de celebrar una "inmediata" Conferencia de Presidentes Autonómicos. De hecho, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha pedido al presidente del Ejecutivo que "no maree", ya que "primero había dicho que era en septiembre y ahora dice que en septiembre van a empezar los preparativos y que podría ser en octubre o noviembre".

De esta manera, aseguran que solo negociarán de manera conjunta la financiación, ya que sostienen que no aceptarán "el trágala del modelo decidido por dos partidos", decía Mañueco en referencia a PSC y ERC cuyo acuerdo, además, permitió la investidura de Salvador Illa como nuevo president de la Generalitat. Y es que argumentan que se sienten menospreciados por el Gobierno debido a las "faltas de respeto e insultos" a las regiones, recordaba el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

No se niegan, en cambio a como amagó Ayuso, a reunirse con Sánchez uno a uno para hablar de otras cuestiones que afecten a cada comunidad. Por ejemplo, el presidente andaluz ha asegurado que ello van a "hablar" puesto que "Andalucía esta dispuesta a dialogar con todo el mundo", incluido, "el presidente del Gobierno". Aunque, eso sí, insisten en que el acuerdo para Cataluña supone dinamitar la igualdad entre españoles.