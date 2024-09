Vuelve el curso político e Isabel Díaz Ayuso vuelve a intentar marcarle el paso a Alberto Núñez Feijóo. Una vez más, la presidenta de la Comunidad de Madrid ocupa el espacio para responder al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como si fuera ella la jefa de la oposición.

Este mismo jueves Ayuso ha lanzado consignas al resto de presidentes autonómicos del PP y les ha animado a que boicoteen sus reuniones con Pedro Sánchez en la Moncloa y que no vayan ahí por separado.

"Yo le pido a los presidentes de las comunidades autónomas que no compren la estrategia de Sánchez y de su cómplice Montero, la reconocerán por ser la señora que, de tanto aplaudir, genera más energía eólica que todo el mundo", ha ironizado. Así, Ayuso ha criticado que Sánchez quiera reunirse, uno a uno, con los presidentes autonómicos para hablar de financiación... "¿Qué regionalismo es ese? ¿Cada uno mirando a lo nuestro? ¿A nuestro terruño?", ha espetado.

Ayuso cree que lo que Sánchez busca es dividir a los líderes territoriales del PP: "Este Gobierno va intentar sobornarnos uno a uno en la Moncloa". Para ella, "mientras no haya una Conferencia de Presidentes", los presidentes autonómicos no pueden sentarse "ante esta política mezquina a negociar nada".

En esta línea insiste la dirigente madrileña, que dice que Sánchez quiere "dividir" a las autonomías para "blanquear la ruptura territorial que se está pergeñando" y hacer que la postura del PP y la del Gobierno "se unan": "¿Ahora quieren reuniones con nosotros? ¿Bilaterales? Me niego a hablar solo de Madrid", ha señalado.

Las "órdenes" de Ayuso no encajan en el partido

La orden de Ayuso al resto de los dirigentes autonómicos populares es clara: que no se vean con Sánchez si no es en una conferencia de presidentes. Pero, de momento, parece que las "órdenes" de la popular no acaban de encajar dentro del partido ya que, como ha podido saber laSexta, el resto de presidentes autonómicos del PP sí irán a la Moncloa cuando el líder del Ejecutivo los invite.

El mismo presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha explicado este martes para qué quiere hablar con el presidente del Gobierno. "Yo tengo muchas cosas que hablar con el presidente del Gobierno y quiero sentarme con él. Esa reforma del sistema de financiación autonómica debe hacerse de forma multilateral, no bilateral", ha dicho. Por eso, asegura incluso que está "deseando" hablar con Sánchez para reunirse con él y "poder decirle esto a la cara".

Ayuso pide que no vayan, pero el resto de presidentes autonómicos populares van a ir: el presidente de Murcia, Fernando López Miras; la presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens; el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; el presidente del gobierno de Aragón, Jorge Azcón; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente gallego, Alfonso Rueda; la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; y el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán.

Feijóo dice que vayan si quieren

Mientras la dirigente madrileña pide al resto que no acudan a la llamada de Sánchez, desde la dirección nacional, la consigna de Feijóo es que vayan si quieren.

Así lo aseguró el líder del PP en una entrevista en Onda Cero apenas tres días antes de las palabras de Ayuso. "Los líderes autonómicos del partido popular, si les llaman, hablarán con el presidente", aseguró Feijóo, aunque aprovechó para cargar contra Sánchez que, según el popular, "no les llama, ni siquiera les recibe y ni siquiera les convoca".

De esta manera, Ayuso intenta marcarle el paso a Feijóo pero, de momento, no lo logra. Y eso que ha lanzado su mensaje justo antes de una reunión clave. Este viernes Feijóo tiene prevista una comida con los dirigentes territoriales del partido precisamente para hablar sobre financiación.

Y es que la propia Ayuso ha insinuado que los movimientos de Sánchez pueden provocar que Feijóo "no pinte nada". Según ha asegurado este jueves, la estrategia del Gobierno es "comprar a las comunidades autónomas del partido popular", "blanquear la ruptura interterritorial que se está pergeñando" y "diluir" la postura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que finalmente, "él no pinte nada".