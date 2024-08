El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este lunes que "hay especifidades en todas las comunidades autónomas" en materia de financiación autonómica. Un asunto, según él, sobre el que habrá que "dialogar". Sin embargo, ha rechazado contundentemente la posibilidad de aprobar un modelo de cupo similar al vasco en Cataluña, como han pactado PSC y ERC, porque "no cabe en la Constitución".

Así lo ha afirmó el líder del PP en una entrevista en la cadena COPE. Ha reconocido que todos los territorios poseen "especifidades" de cara a negociar su financiación autonómica. Es un asunto en que "uno necesita sentarse y dialogar", ha afirmado a partir de varios ejemplos, como el de Castilla y León porque "es la comunidad más extensa"; "Andalucía es la más poblada" o "Galicia que tiene el 50% de los núcleos urbanos de población". Feijóo se ha mostrado convencido de que "en Cataluña necesitan tener las cuentas claras y una agenda de servicios públicos financiados por las comunidades autónomas de manera correcta".

El líder del PP ha parafraseado al Alto Representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europeo y exministro, Josep Borrell, cuando dijo "de las cuentas a los cuentos" para referirse a que "ningún catalán, ni siquiera los independentistas aceptan este tipo de financiación", en relación al cupo. "Si yo asumo la Presidencia del Gobierno, no les voy a mentir, las especificidades se van a poner encima de la mesa, pero con una financiación justa y responsable, no sólo en el ingreso, en el gasto también", ha dicho. Además, ha afirmado que en el actual sistema de financiación autonómico "hay gastos superfluos e innecesarios", señalando que que "un sistema de cupo no cabe en la Constitución ni en la solidaridad del Estado de las autonomías".

Convocará en septiembre a los presidentes autonómicos

Respecto a la conferencia de presidentes autonómicos que solicitan varias formaciones junto al PP, Feijóo ha defendido su propuesta asegurando que "vamos a activar todos los mecanismos constitucionales, estatutarios y toda la fuerza del primer partido de España para que los españoles mantengamos nuestro estado del bienestar". Feijóo cree que Sánchez "sólo quiere mantenerse en La Moncloa a toda costa gracias al apoyo de los independentistas y ante eso, sólo queda la oposición, la Justicia y los medios de comunicación", en referencia a hacerle frente a sus mensajes.

Ante la pregunta de si forzará un Debate sobre el Estado de la Nación, el líder del PP ha matizado que, según el reglamento, "los convoca el Gobierno si lo considera oportuno", pero su partido ya planteó cambiar su convocatoria con el compromiso "de que se convoque de forma automática". Así, ha criticado que correspondería al Ejecutivo convocar este instrumento de cara a otoño, pero "ni siquiera tenemos la seguridad de que siga este Gobierno en enero". Y ha explicado que Sánchez "no sabe si va a tener Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque no tiene la capacidad en la Cámara para asegurarlos".

Asimismo, ha señalado que dicha capacidad, "tampoco la tuvo el año pasado y este año, además, no ha sacado adelante el techo de gasto que correspondía aprobarlo en julio". El dirigente ha aducido a que "la prioridad del PP no es estar en el Gobierno, sino mantener la estabilidad y la solidaridad de España cueste lo que cueste" y ha recordado que cuando finalizó el debate de investidura de Sánchez, se dirigió a su escaño para felicitarle y decirle "es un inmenso error".

"Después de un año, hoy puedo confirmar y reafirmar que esta legislatura es un inmenso error. El error más grande que hemos cometido los españoles desde la Constitución de 1978", ha sentenciado.