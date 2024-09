El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes que los 14 representantes autonómicos de su partido han firmado un manifiesto en el que renuncian a la bilateralidad y piden un nuevo modelo de financiación autonómico. Eso sí, será desde la "multilateralidad" y "todos a una", ha asegurado el líder 'popular' desde la cumbre en Madrid con sus barones.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa, sin preguntas, donde ha resumido que los presidentes autonómicos han acordado que todo pasar por "parar el cupo separatista" de Cataluña; una "inyección económica inmediata a las CCAA de 18.000 millones de euros de los fondos europeos; un fondo transitorio mientras se negocia un nuevo modelo de financiación; y, por último, "trabajar juntos en un nuevo modelo para la actualización del sistema financiera con más recursos, pero de forma multilateral". En definitivo, Feijóo quiere que no se haga en ningún formato que no sea un Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"Si se hacen por este orden, el compromiso del PP está garantizado para trabajar todos a una", ha señalado, confrontando en todo momento su modelo de país al del Gobierno de Pedro Sánchez y con duras críticas al jefe del Ejecutivo, al que ha acusado de renunciar a todo para permanecer en el poder. Con el discurso, Feijóo ha buscado ese frente común para que todos sus presidentes no hablen de financiación en las reuniones bilaterales anunciadas por Sánchez en la Moncloa y lo hagan en foros multilaterales.

Rechazo a la "bilateralidad tramposa"

Así que para Feijóo, sí "es necesario un nuevo modelo de financiación y más recursos, mucho más" que los anunciados por el jefe del Ejecutivo, y rechazando de plano el acuerdo de financiación singular para Cataluña. El "acuerdo a 14", en forma de manifiesto, ha sido firmado por los gobiernos de las 12 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas gobernadas por el PP.

Había dudas con lo que diría la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,ya que había ido más allá, pidiendo que den plantón a Sánchez. Pero, finalmente, ha lanzado el mismo mensaje que Feijóo en su comparecencia, también sin preguntas. Eso sí, no ha aclarado si irá a la reunión con el socialista, asegurando que "mientras no haya una Conferencia de Presidentes, no vale caer en la trampa de hablar por separado con Sánchez".

Por eso, Feijóo, ha destacado que "todos" los presidentes y representantes autonómicos del PP han renunciado "expresamente a caer en una bilateralidad tramposa", al tiempo que se han comprometido a "contribuir preventiva" para establecer un nuevo modelo que "atienda a las particularidades de cada territorio". Este era el principal deseo que expresó Génova desde que el presidente del Gobierno haya anunciado reuniones bilaterales con los dirigentes autonómicos.

Los requisitos de Feijóo

El presidente 'popular' ha asegurado que todos los representantes autonómicos del PP "quieren a su tierra los que más, pero por encima hay algo en común, que son los principios constitucionales y la lealtad a España". Antes, había señalado que "sí es necesario un nuevo modelo de financiación y más recursos, mucho más que los 400 millones" que promete el Ejecutivo central, pero "el arreglo entre el Gobierno e independentismo no mejora los servicios públicos, ni siquiera los de Cataluña".

"Este acuerdo solo mejora la financiación del procés", ha criticado, y ha añadido que el "cupo separatista lo pagaremos todos, pero no arregla los problemas". Para él, lo que "sí da soluciones es la actualización del sistema de financiero, pero pactada en los foros en el que estamos todos, libre de sospechas, y en el que todos los españoles salgan ganando". "En la declaración nos comprometemos a que lo que es de todos se acuerde y dialogue entre todos. España pertenece a todos los españoles. Todos a una", ha insistido.

Por eso, como requisito ha exigido que "se abandone el cupo independentista y que el Gobierno y Generalitat de Cataluña vuelvan a la lealtad". También ha pedido la convocatoria de la Conferencia de los Presidentes "de forma inmediata", y ha reclamado una inyección inmediata de 18.000 millones de euros para las comunidades autónomas sufragada con los fondos europeos Next Generation que no se hayan ejecutado y un fondo transitorio mientras se negocia un nuevo modelo de financiación. "Exigimos más fondos provenientes de remanentes que el Gobierno no adjudique, impidiendo la devolución de fondos a Europa", ha pedido.