Productos 'Made in Rusia': las imitaciones con las que Putin combate las sanciones por invadir Ucrania en los supermercados

Una de las principales consecuencias que sufre Rusia a causa de la invasión de Ucrania son las sanciones. Estas provocan que muchos productos alimenticios no lleguen a los supermercados. No obstante, el presidente Vladímir Putin, lejos de achicarse, ha decidido crear una versión rusa de cada artículo. Ha empezado por los quesos, pero ya amenaza con el vino e incluso los plátanos.

"Yo solo compro productos rusos, son de buena calidad y más baratos", ha expresado una señora. Razón no le falta, puesto que son más económicos. Concretamente, las copias de quesos como el camembert o el brie francés tienen un coste un 30% menor que los originales.

Estas imitaciones se producen en fábricas como la de Oleg, quien presume de tener su propio queso parmesano, Gouda o incluso una versión de la raclette. Sin embargo, el origen de estos productos lácteos no está en Suiza, sino en fábricas a 200 kilómetros de Moscú.

Para lograr un sabor parecido al original, los rusos han importado vacas desde Países Bajos o Bélgica y las han mezclado con razas autóctonas para que puedan soportar el clima. Eso sí, para poder llegar hasta suelo ruso primero han tenido que pasar por países como Kazajistán o Emiratos Árabes

Con todo, el queso no va a ser el único de los productos que imiten. El Kremlin no tiene límites y está impulsando la emulación del vino al estilo francés. Incluso esperan tener sus propios plátanos 'Made in Rusia'.

