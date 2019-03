La polémica propuesta de Jiménez Losantos contra Cataluña: "Por supuesto que os podemos bombardear"

El locutor de EsRadio utilizó los micrófonos de su emisora para arremeter contra el Gobierno tachándole de "basura" por no mostrar a Cataluña que España "tiene aviones para bombardear".

Concretamente, estas fueron sus palabras: "Este sujeto dice que 'ya no nos pueden bombardear', pero ¿cómo que no os podemos bombardear? Por supuesto que os podemos bombardear. Otra cosa es que la basura de Gobierno que tengamos no sea capaz de demostrar que claro que hay aviones para bombardear.

Pero que sepas, 'Cocomonchito', que por supuesto España tiene 70.000 policías, 90.000 guardias civiles y 50.000 soldados perfectamente armados que por supuesto pueden tomar Barcelona, tu casa, el despacho de 'Cocomocho' en cinco minutos.

Otra cosa es que la banda de cobardes que tenemos en la casta política no sea capaz de hacerlo. Pero naturalmente que España tiene fuerza para responder a un golpe de fuerza. Macaco".

No es la única polémica que salpica al presentador en las últimas fechas, después de hablar de que estallasen las cervecerías en Baviera tras la puesta en libertad de Puigdemont.