Benjamín Prado: "No tengo ninguna duda de que la cacería a la que se refiere el PSOE existe, pero se lo están poniendo muy fácil"

"Lo de Zapatero me parece básicamente un montaje, pero el caso Leire me parece una cosa bastante clara y evidente que además delata un sistema de corrupción continuado en el PSOE", afirma Benjamín Prado.

Más Vale Tarde analiza la entrada de la UCO en la Dirección General de la Guardia Civil dentro de la investigación del caso Leire.

Miguel Ángel Campos habla del imputado perteneciente a la Guardia Civil, el capitán Sánchez Yepes, al que se le acusa de revelación de secretos, cohecho y atacar a instituciones del Estado.

Según explica el periodista, esta persona habría estado relacionado con el PSOE y habría sido captado por la organización de Leire para que pasara información sobre la estructura de la UCO a la trama.

Campos señala que en el entorno de Leire Díez había un "convencimiento de que existía una especie de UCO patriótica y que había que reventarla como sea". De este modo, habrían iniciado una serie de operativas en las que "está por ver si ofrecieron sobornos".

A propósito de esta cuestión, Benjamín Prado asegura no tener "ninguna duda de que la cacería a la que se refiere el PSOE existe, pero es que se lo están poniendo muy fácil".

"Lo de Zapatero me parece básicamente un montaje, pero esto me parece una cosa bastante clara y evidente que además delata un sistema de corrupción continuado en el PSOE", opina.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.