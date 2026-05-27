Simulacro de evacuación en el Congreso en medio de la tormenta por la entrada de la UCO en Ferraz

Los detalles La Cámara Baja ha tenido que ser evacuada y la sesión de control ha interrumpida. El simulacro, del que ya se tenía conocimiento, ha concluido con la salida de los diputados y los miembros del Gobierno por la puerta de los leones del Congreso.

Este miércoles, el pleno del Congreso fue evacuado debido a un simulacro para probar los protocolos de seguridad, interrumpiendo una tensa sesión de control al Gobierno. La sesión estuvo marcada por la entrada de la UCO en la sede del PSOE para solicitar documentación relacionada con el caso Leire. Alrededor de las 10 horas, diputados, personal de la cámara y periodistas fueron dirigidos al exterior del Palacio. La operación concluyó con la salida de los diputados por la puerta de los leones del Congreso, creando una imagen inusual. Diputados del PP ironizaron sobre la coincidencia del simulacro con la entrada de la UCO en Ferraz. A las 10.20, la presidenta Francina Armengol y los diputados regresaron al hemiciclo para continuar la sesión.

Este miércoles se ha producido en el pleno del Congreso un simulacro para comprobar el funcionamiento de los protocolos y la Cámra Baja ha tenido que ser evacuada. Así, se ha interrumpido la tensa sesión de control al Gobierno que ha estado marcada por la entrada de la UCO en la sede del PSOE para requerir documentación relacionada con el caso Leire.

Poco después de las 10 horas, los diputados presentes en el pleno, así como el personal de la cámara y los periodistas han sido dirigidos por varios trabajadores ataviados con chalecos amarillos hacia el exterior del edificio del Palacio.

El simulacro, del que ya se tenía conocimiento, ha concluido con la salida de los diputados y los miembros del Gobierno por la puerta de los leones del Congreso, que solo se abren en ocasiones especiales como los comienzos de legislaturas o jornadas de puertas abiertas.

La operación, tal como informa EFE, ha dado lugar a una foto atípica con todos los diputados a las puertas del Congreso, en la Carrera de San Jerónimo, bajo un sol que ya empieza a apretar en Madrid. Durante la sesión de control al Gobierno, diputados del PP han ironizado con la coincidencia del simulacro y la entrada de los agentes de la UCO en Ferraz.

"La señora Armengol ha tenido la brillante idea de organizar un simulacro de incendios. No se inquieten, no es la UCO, la UCO está en Ferraz. Vaya metáfora de la situación política de nuestro país", ha espetado el secretario general de los populares, Miguel Tellado.

Pasadas las 10.20 de la mañana, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el resto de diputados han accedido de nuevo al hemiciclo para continuar con la sesión plenaria.

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