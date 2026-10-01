Ni una denuncia por acto violento en Sol en los seis días que dura ya la acampada por la vivienda

¿Por qué es importante? La Policía Nacional y Municipal confirman que no se ha registrado ni un solo incidente pese a los ataques que está recibiendo la acampada por parte de la derecha.

En la Puerta del Sol, la acampada ha alcanzado su máxima capacidad con más de 1.500 tiendas y una creciente participación de jóvenes, a 24 horas de la votación de los decretos de vivienda en el Congreso. A pesar de las críticas de la derecha, como las de José Luis Martínez-Almeida, quien advierte sobre supuestos peligros, la Policía Nacional y Municipal no han reportado incidentes ni altercados. La organización dentro del campamento es ordenada y tranquila, con turnos de limpieza establecidos. A pesar de las presiones de Ayuso para el desalojo, los acampados no tienen intención de irse.

En la acampada de Sol no cabe ni una tienda más y nadie piensa en moverse cuando quedan 24 horas para que los decretos de vivienda sean sometidos a votación en el Congreso de los Diputados.

En las últimas horas, la derecha ha elevado el tono contra las personas acampadas en la Puerta del Sol, como es el caso de un José Luis Martínez-Almeida que habla de los peligros que puede conllevar la presencia de cuchillos, adoquines u otros materiales.

Eso sí, la realidad tumba la afirmación de Almeida, ya que ni la Policía Nacional ni la Municipal han reportado ni un solo incidente. No ha habido ni altercados, ni peleas.

En la Puerta del Sol hay muchísimos viandantes mientras que ya son más de 1.500 las tiendas que están cada vez más juntas y siguen llegando más porque son cada vez más jóvenes los que quieren unirse a esta acampada.

Se siguen repartiendo los turnos de limpiezas y hay orden y tranquilidad dentro del campamento, a pesar de las cientos de personas que llegan hasta aquí y lo que han dicho es que no piensan moverse.

Aunque parece que muchos tienen ganas de que se líe, la acampada más multitudinaria no está siendo, al menos hasta ahora, en absoluto problemática. Ayuso sigue empeñada en que se tienen que ir y ha pedido a la Justicia que ordene ese desalojo de la Puerta del Sol.

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