Investigación de la DANA

Piden a la jueza de la DANA que cite a declarar como testigos a los escoltas de Mazón, su chófer y los bedeles de la Generalitat

Mientras tanto... La jueza ha requerido las grabaciones completas de las comparecencias de Mazón en las comisiones de investigación sobre la tragedia en Les Corts Valencianes y en el Congreso de los Diputados.

Imagen de archivo de Carlos Mazón.Imagen de archivo de Carlos Mazón.Europa Press
Una acusación popular ha solicitado a la jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, que cite a declarar como testigos a los escoltas de Carlos Mazón, su chófer y los bedeles de la Presidencia de la Generalitat.

En concreto, en el texto al que ha tenido acceso laSexta, solicitan "requerir a Presidencia de la Generalitat Valenciana o a la Conselleria competente en materia de seguridad (a través de AVSRE, Secretaría Autonómica de Seguridad o el organismo correspondiente), para que facilite la identificación de los agentes de seguridad o escoltas que prestaron servicio el día 29 de octubre de 2024 a Carlos Mazón, a fin de citarlos como testigos".

Además, piden la identificación y citación del chófer del presidente en funciones que estuvo con él ese día para completar "la cronología de los hechos y las comunicaciones realizadas".

Por último, piden la citación de los bedeles o del personal encargado del control de entrada y salida del Palau de la Generalitat Valenciana durante toda la jornada del 29 de octubre de 2024, con el fin de "testificar ante este Juzgado".

La jueza pide la grabación completa de las declaraciones de Mazón

Por su parte, la jueza ha requerido las grabaciones completas de las comparecencias de Carlos Mazón en las comisiones de investigación sobre la tragedia en Les Corts Valencianes y en el Congreso de los Diputados. Una decisión que la magistrada adopta a petición de la acusación que ejerce la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024.

En una resolución a la que ha tenido acceso laSexta, la magistrada acuerda que se requiera "la grabación completa de la comparecencia" de Mazón del pasado 11 de noviembre ante Les Corts, en la que se limitó a leer una intervención que ya traía preparada y no respondió a la oposición, así como la grabación completa de la declaración que ofreció este mismo lunes en el Congreso, donde dio la enésima versión sobre su ausencia la tarde del 29 de octubre, y que ambas queden incorporadas a la causa.

La magistrada señala que en esta última comparecencia "se vierten diversas aseveraciones que no se corresponden con el contenido de la instrucción".

