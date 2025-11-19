El Gobierno plantea una subida salarial fija del 10% para los funcionarios entre 2025 y 2028

La subida salarial que plantea el Gobierno a los funcionarios hasta 2028: cuándo concretarán las cifras

Los detalles Esta propuesta que ahora deben estudiar los sindicatos, afectaría a los salarios de tres millones y medio de funcionarios.

El Gobierno ha planteado una subida salarial fija para los empleados públicos del 10 % para el periodo de 2025 a 2028, según ha informado CSIF en declaraciones a los medios.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha mantenido esta mañana una reunión con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para abordar un nuevo acuerdo salarial y de empleo para el sector público para los próximos años, después de que el anterior caducara en 2024.

En la última reunión, el Gobierno se mostró dispuesto a revisar la tasa de reposición de las plantillas de la Administración ante los sindicatos de Función Pública, que han instado al Ejecutivo a que elimine todas las restricciones a la reposición de efectivos.

El último acuerdo salarial entre el Gobierno y los sindicatos estuvo vigente entre 2022-2024, y contemplaba subidas retributivas con una parte fija y variable. Este pacto permitió elevar los sueldos de los funcionarios en este periodo en torno a un 10% (cuando se firmó, en el otoño de 2022, la inflación estaba entonces en un 10%), lo que implicó un gasto cercano a los 13.000 millones de euros.

Así, en 2022 la subida fija fue del 2 %, más un 1,5 % variable; en 2023, el alza fija fue del 2,5 %, más un 1 % variable; en tanto que para 2024, el incremento fue del 2 %, más otro 0,5 % adicional.

La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, trasladaba hace unas semanas que la intención es que el acuerdo incorpore no solo mejoras retributivas para los empleados públicos, sino también otras medidas organizativas "que repercutan de manera positiva en los trabajadores y en los servicios que prestan a la ciudadanía".

"Queremos caminar junto a las organizaciones sindicales hacia una Administración más participativa, que ofrezca servicios de atención personalizados, que diseñe políticas públicas que mejoren la vida a la ciudadanía y que esté mejor preparada para afrontar la innovación y la adaptación a la doble transición, digital y verde", explicaba Consuelo Sánchez.

