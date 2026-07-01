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Cloacas del PSOE

El PP pide la imputación de la directora de la Guardia Civil y el DAO en la trama Leire Díez

Los detalles Solicita nuevas diligencias de investigación para Mercedes González, su antecesor, Leonardo Marcos, y el DAO, Manuel Llamas.

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El PP ha pedido este miércoles la imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y el DAO, Manuel Llamas, por su presunta colaboración en la trama Leire Díez.

La formación 'popular' ejerce como acusación particular en la pieza unificada del 'caso SEPI', que forma parte de la trama Leire Díez. En su escrito, al que ha tenido acceso laSexta, también solicita nuevas diligencias de investigación contra el antecesor de Mercedes González en el cargo, Leonardo Marcos.

El PP justifica esta petición en las tres reuniones Mercedes González mantuvo con Leire Díez, que "presumía de tener 'control absoluto' sobre la directora general", para tratar el ascenso del guardia civil de la trama Koldo.

En lo que respecta a Leonardo Marcos y Manuel Llamas, los 'populares' citan el sumario del caso y esgrimen que "ordenaron a mandos de la UCO 'ponerse de perfil' y a 'no ser proactivos' en causas con 'afectación política', señalando específicamente el caso del hermano del presidente del Gobierno".

Finalmente, el PP también señala en su escrito que Manuel Marcos ocultó "deliberadamente a la UCO durante diez días una nota de la Jefatura de Información que alertaba sobre una 'agresiva campaña de desinformación' de la trama del PSOE para destruir las investigaciones en curso".

La formación ha presentado esta solicitud el mismo día en el que el juez Pedraz haya aceptado la citación como testigos de los fiscales Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera, que también se reunieron con la fontanera del PSOE en la sede de la Fiscalía General del Estado.

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