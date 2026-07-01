El juez Pedraz llama a declarar el 15 de julio a los dos fiscales que se reunieron con Leire Díez en la Fiscalía

La Fiscalía confirma dos reuniones de la mano derecha de García Ortiz con Teijelo y Leire Díez, pero niega que supieran entonces quién era ella

Los detalles El magistrado de la Audiencia Nacional llama a declarar a Diego Villafañe Díez, teniente fiscal de la Secretaría Técnica y a su adjunta, Beatriz López Pesquera.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado a declarar a Diego Villafañe Díez, teniente fiscal de la Secretaría Técnica, y a su adjunta, Beatriz López Pesquera, por sus reuniones con Leire Díez. La Fiscalía General del Estado confirmó al juez dos encuentros con Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán, quien informó sobre posibles delitos de terceros. Fuentes fiscales aseguran que no conocían a Leire Díez, quien asistía como acompañante. El exfiscal general Álvaro García Ortíz fue informado después de las reuniones. La acusación popular, liderada por el PP, busca esclarecer el conocimiento de García Ortíz sobre estos encuentros y la falta de acciones procesales.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz llama a declarar el 15 de julio a Diego Villafañe Díez, teniente fiscal de la Secretaría Técnica, y a su adjunta, Beatriz López Pesquera, por sus reuniones con Leire Díez, según una providencia a la que ha tenido acceso laSexta.

La Fiscalía General del Estado confirmó al juez Pedraz las dos reuniones de los fiscales con el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo. El abogado de Santos Cerdán trasladó que existían una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal, a juicio del letrado informante.

Fuentes fiscales consultadas por laSexta defendían entonces a laSexta que "nadie conocía a Leire Díez" en la Fiscalía General del Estado. "Nadie la conocía, nadie sabía quien era. Lo supimos después", trasladan, añadiendo que las reuniones eran con Jacobo Teijelo y que Leire Díez iba de acompañante.

El que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, fue informado "a posteriori" de ambas reuniones con Teijelo, según estas fuentes fiscales. "Ninguno de los dos fiscales recibió indicación alguna de quien en esa fecha era Fiscal General del Estado, y ninguna actuación se llevó a cabo posteriormente por la Fiscalía", añaden.

Sobre la petición de declaración del ex fiscal general del Estado de la jefa de la Secretaría Técnica, Ana García León; y del jefe de Seguridad de la Fiscalía General del Estado, se decidirá si tienen que declarar después de la comparecencia de los dos anteriores. Esta solicitud fue efectuada este martes por la acusación popular del caso Leire, liderada por el PP.

En un escrito al que tuvo acceso laSexta, la acusación trasladaba que quería saber si García Ortiz tuvo "conocimiento, directo o indirecto, del contenido de las reuniones mantenidas por miembros de la Secretaría Técnica con Teijelo y Díez; el momento en que dicho conocimiento se produjo y la vía por la que se le trasladó".

También quiere saber "las instrucciones, valoraciones o directrices que, en su condición de superior jerárquico, hubiera podido impartir respecto del tratamiento de la información recibida y de los escritos y denuncia referidos; las razones por las que no se promovió actuación procesal alguna pese a la potencial relevancia penal advertida por los fiscales intervinientes; y el criterio seguido para que tales contactos no quedaran reflejados en registro formal alguno de la institución".

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