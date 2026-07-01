Ramoncín critica que Feijóo siembre dudas sobre la 'ley de nietos': "Esto se llama trumpismo de libro"

El artista señala que los estándares de nuestro país son "impecables" y esto le lleva a preguntarse qué puede motivar al líder popular a "provocar un incendio donde se supone que no lo hay".

La llamada 'ley de nietos' sigue dando que hablar. El Partido Popular sigue sembrando dudas para que los ciudadanos duden, pero, hace años, la defendían. Ramón Márquez, 'Ramoncín', considera irresponsable e imposible de comprender que alguien que aspira a gobernar un país "lo que haga es sembrar dudas al respecto de algo como esto".

El artista considera que los estándares de España "son universales". "Tenemos unos estándares impecables a la hora de llevar a la gente a las urnas, de contabilizar los votos, de cómo se hace todo", expone.

"Me parece, sinceramente, que hay algo más detrás", señala. Y se pregunta: "¿A cuento de qué viene esto? ¿El PP ya no se cree ni sus propias encuestas? ¿Tienen algún temor? ¿Les preocupa algo?".

Ramoncín, además, manifiesta su preocupación ya que con las dudas que ha sembrado Feijóo está "provocando un incendio donde se supone que no hay incendio". "Tienes todas las encuestas a favor, el PP va a ganar... pero ¿y si por si acaso esto no ocurre? ¿Vamos a seguir sembrando dudas?", concluye, "esto se llama trumpismo de libro".

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