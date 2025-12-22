La victoria pírrica del PP en Extremadura ante un Vox que hace cada vez más ultra el mapa político de España

Los detalles Vox y el PP suman más del 50% de los votos en cinco autonomías en una tendencia que apunta a ser cada vez mayor.

El Partido Popular (PP) ha ganado las elecciones en Extremadura, aunque su victoria es considerada pírrica, ya que, a pesar de obtener un escaño más, no logró la mayoría absoluta y perdió cerca de 8.000 votos respecto a 2023. Mientras tanto, Vox ha duplicado sus escaños y aumentado su votación en 40.000 votos, lo que le otorga mayor capacidad de negociación. En Génova, Feijóo ha calificado la victoria del PP como "incontestable", mientras que María Guardiola ha pedido responsabilidad a los partidos. Vox, por su parte, exige cargos y medidas específicas, sin buscar entrar al gobierno. Extremadura se convierte en una de las comunidades con mayor presencia de la derecha, junto a Murcia y Andalucía. Vox celebra su crecimiento, destacando su posición como segunda fuerza en Badajoz y su influencia en localidades como Almaraz y Talayuela.

El PP ha ganado con claridad las elecciones en Extremadura, siendo primera fuerza política y consiguiendo un escaño más del que tenía. Sin embargo, la suya es una victoria pírrica, de esas en las que se pierde más de lo que se gana.

Aunque María Guardiola se ha distanciado del PSOE, que ha sufrido una brutal caída con 10 escaños menos en la Asamblea extremeña, no ha logrado la tan ansiada mayoría absoluta. Incluso pese a haber ganado un escaño, ha obtenido cerca de 8.000 votos menos que en 2023. Mientas que Vox ha crecido en todos los sentidos: ha doblado su número de escaños con 40.000 votos más a su favor.

En Génova han intentado eludir esta realidad y hablan de una victoria "rotunda". Por eso, este lunes han recibido a Guardiola entre aplausos y abrazos de Feijóo y sus barones, con una ovación prolongada durante varios minutos.

Alberto Núñez Feijóo la ha calificado como una victoria "incontestable" en unas elecciones que "han sido clarificadoras y no admiten interpretaciones caprichosas" y que han generado un "efecto dominó que no va a parar". Por su parte, María Guardiola ha pedido a los partidos políticos "responsabilidad y lectura sensata de lo que han dicho las urnas".

Pero por mucho que intenten disimularlo, la realidad es que Vox tiene ahora más capacidad de negociación. Porque si unos presupuestos, motivo principal por los que Guardiola adelantó las elecciones, son caros, una investidura, más.

Según ha podido saber laSexta, entre las exigencias de la formación de Santiago Abascal está la presidencia de la Asamblea y tener presencia en organismos públicos. También, elegir a dedo a senadores por designación autonómica, retirar las subvenciones a los sindicatos, acabar con el pacto verde y medidas contra la inmigración ilegal.

Un mapa más derechizado

Parece que lo único que no buscan es entrar en el Gobierno, ya que se trata de una medida que en otras comunidades le ha perjudicado electoralmente. De esta manera, se ha abierto una nueva batalla entre las derechas.

Por un lado, Feijóo ha advertido a Abascal de que no se equivoque de "adversario nunca más", mientras que el líder de Vox ha puesto la pelota en el tejado de Guardiola, de quien dice que "debe elegir" entre "tres opciones de pacto con las que tiene mayoría".

Abascal ha sido claro al describir la realidad a la que se enfrentan los populares: "Es el PP el que tiene que decidir, en Extremadura, pero probablemente no solo en Extremadura". Es decir, que deben concretar qué política van a tomar a partir de ahora, teniendo en cuenta las estimaciones del crecimiento de Vox y el peso cada vez mayor que tiene en distintos territorios de España.

Tras estas últimas elecciones, PP y Vox suman más del 60% de los votos en Extremadura, que se convierte en la comunidad con mayor presencia de la derecha, solo por detrás de Murcia, donde estos partidos representan el 60,56%.

Mapa de las comunidades autónomas donde el PP y Vox superan el 50% del porcentaje de votos.

Por debajo, en la horquilla del 50% están Andalucía con el 56%, la Comunidad de Madrid (54%) y La Rioja (53%).

Los logros electorales de Vox

Por eso, frente a las dudas de los de Feijóo, en Vox han reaccionado a los resultados con una euforia desmedida. "Vox es el gran ganador de estas elecciones", celebró el domingo Abascal, que ha adelantado a Guardiola que van a "exigir respeto" a sus votantes.

La ultraderecha ha conseguido más que duplicar sus resultados en Extremadura en solo dos años. Ahora mira de tú a tú al PP en regiones clave. Por ejemplo, ha logrado éxitos innegables como convertirse en la segunda fuerza en Badajoz, la ciudad más poblada de Extremadura.

En Almaraz, la formación de ultraderecha suma junto al PP casi el 70% de los votos. Allí, abogaron por parar el cierre de la central nuclear de Almaraz. Mientras que en Talayuela se centraron en la inmigración. En un municipio con mayor porcentaje de población extranjera, Vox suma ahora junto al PP casi tres cuartas partes de los votos.

"Los extremeños hablaron con claridad que quieren más del doble de Vox", ha sentenciado Abascal, tras estos contundentes resultados.

