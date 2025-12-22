El juez Pedraz cita a declarar como testigos a los jefes de gabinetes de Ribera y Maroto por el caso hidrocarburos

¿Por qué es importante? Se trata de dos exaltos cargos de la anterior legislatura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acompañaron a Teresa Ribera y Reyes Maroto al frente de las carteras de Transición Ecológica e Industria.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado a declarar como testigos a dos exjefes de gabinete de la anterior legislatura de Pedro Sánchez, Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, en el marco de la causa de los hidrocarburos. Las declaraciones están programadas para finales de enero, tras un informe de la Guardia Civil que implica al exministro José Luis Ábalos en un supuesto soborno de un millón de euros. También se citarán a otros investigados y testigos, como Claudio Rivas, Víctor de Aldama, Carmen Pano, su hija Leonor González, Manuel García Hernández, Manuel Salles y Álvaro Gallego.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como testigos a dos exaltos cargos de la anterior legislatura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de la causa de los hidrocarburos. Se trata de los exjefes de gabinete de las entonces ministras de Industria y de Transición Ecológica, Juan Ignacio Díaz Bidart y Marc Pons, respectivamente.

En concreto, el magistrado Pedraz les cita para finales de enero (28 de enero) y después del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se concluye que el exminsitro de Transportes, José Luis Ábalos, habría recibido un millón de euros, por conseguir una licencia para la trama. Así se establece en la providencia a la que laSexta ha accedido este lunes, en la que también se incluyen las citaciones de otros presuntos implicados y testigos.

Entre los investigados citados nuevamente está Claudio Rivas que acudirá a sede judicial el 28 de enero; Víctor de Aldama que lo hará al día siguiente; mientras que Carmen Pano estará ante el juez ya el 30 de enero, al igual que su hija Leonor González.

Más allá de Bidart y Pons, habrá otras testificales como las del 29 del responsable de la Dirección General de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, y el empresario Manuel Salles. Un día después, también como testigo, se sentará ante Pedraz Álvaro Gallego, como "persona que, según se recoge en el informe policial, pudo estar relacionada con los 108.500 euros retirados en efectivo" por Pano y que su hija incluyó "inicialmente en la lista de asistentes a la reunión que se celebraría el 28 de diciembre de 2020 en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo".

