El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE para las elecciones generales del 10 de noviembre ha afirmado que "la única garantía de que no haya bloqueo el 10 de noviembre es el PSOE" y que solo los socialistas pueden "garantizar un Gobierno socialista". En este sentido, ha deseado que el bloqueo se convierta en "pasado" tras los comicios.

Frente a la posición del resto de partidos, Pedro Sánchez les ha reclamado en una entrevista concedida a Antena3 Noticias que respondan con 'sí' o 'nó' a una pregunta: "Si el 10 de noviembre, una vez se conozcan los resultados, van a continuar con el bloqueo". No obstante, el presidente en funciones no ha dejado claras sus intenciones de pacto tras la llamada a las urnas: "Siempre he propuesto un Gobierno progresista, estable y coherente".

"La coalición que propone Iglesias es inviable", ha destacado Sánchez, que ha aprovechado para apuntar que la gran coalición, entendida como fórmula política posible tras la celebración de elecciones, "es el trampantojo que usan Podemos y PP antes de las elecciones", y ha remarcado además que su posible gobierno "no descansará su estabilidad en fuerzas independentistas".

En relación a la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos, Sánchez ha afirmado que este paso será "una gran victoria para la democracia" y espera que en "este mes de octubre" se pueda llevar a cabo la exhumación.