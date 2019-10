La moción de censura presentada por Ciudadanos contra el president de la Generalitat, Quim Torra, no ha prosperado.

La iniciativa del partido que lidera Albert Rivera, yque no contaba con los votos necesarios antes de producirse la votación en el Parlament, llegaba tras la defensa que Torra y los independentistas hicieron de los CDR tras ser encarcelados. Acusan al president de poner las instituciones a su servicio.

Tras aprobar la decisión en la Ejecutiva Nacional, la formación naranja se lanzó a la búsqueda de apoyos, con la propuesta de Lorena Roldán como la candidata a la presidencia. Pero al ahora de la votación, Ciudanos había conseguido tan solo los votos favorables del Partido Popular, que suman, junto con los de su propia formación, un total de 40 diputados, siendo 135 los que conforman el Parlament.

Los de Ciudadanos y el PP han sido precisamente los 40 votos que ha conseguido la moción, frente a los 68 necesarios para sacarla adelante. La moción ha recibido 17 abstenciones del PSC y 76 votos en contra.

El grupo PSC-Units ya había anunciado su abstención. De hecho, Eva Granados, la portavoz del PSC, ha calificado la moción de censura como "otro acto de campaña de Ciudadanos".

Una crítica a la que se sumaban el resto de grupos. "Esto no es un plató de televisión. Esto no es un pabellón para hacer acto de campaña", destacaba Meritxell Budó, portavoz del Govern.

Críticas de Ciudadanos a Torra y al PSC

Desde Ciudadanos, Lorena Roldán cargaba duramente contra Quim Torra: "Señor Torra, no es una república, es un golpe de Estado; no son presos políticos son presuntos delincuentes; no es la revolución de las sonrisas, son expositivos. Torra abra los ojos".

También han lanzado críticas al PSC y a su líder, Miquel Iceta, por no haber apoyado la moción.