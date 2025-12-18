Ahora

Era 'trumpista'

La Casa Blanca dedica una versión del 'Jingle Bell' a los migrantes en un indignante vídeo

Los detalles Se trata de un vídeo que la cuenta oficial de la Casa Blanca ha compartido en sus redes sociales.

Aprovechando estas fechas, la Casa Blanca ha dedicado un villancico a los migrantes. Pero no se engañen, no les ha invadido el espíritu navideño, sino que han adaptado el tema sin que no se se desprenda ningún amor.

Cadenas, detenciones y migrantes, al ritmo del clásico 'Jingle Bells', pero con una variación en su letra: "De vuelta a los lugares de donde vinieron", dice Donald Trump en esta peculiar felicitación antimigrantes. De esta manera, el republicano no suaviza sus políticas migratorias y en Navidad, tampoco.

"Qué divertido es viajar en un vuelo gratuito fuera de nuestro país", se escucha en otro tramo de este indignante vídeo. En él, se observa a personas esposadas de manos y pies, escoltadas hacia un avión que las trasladaría fuera de Estados Unidos (EEUU), siendo el destino "cualquier país extranjero siempre y cuando no sea aquí", en referencia a territorio norteamericano.

Un villancico que ha compartido la cuenta oficial de la Casa Blanca y que han definido como "un mensaje a los inmigrantes ilegales criminales". En definitiva, una campaña de los agentes antiinmigración que, bajo apariencia festiva, busca reforzar su control en plena temporada navideña.

