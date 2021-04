El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles ante el Congreso para dar explicaciones sobre el actual estado de alarma, que vence el 9 de mayo y que, según ha dicho el presidente, no prevé que sea prorrogado. "El objetivo del Gobierno que una vez vencido el plazo no sea necesario prorrogar más el estado de alarma. Queremos que el 9 de mayo sea el punto y final del estado de alarma", indicaba hace unos días en la Cámara baja.

Este martes, en Moncloa, tras el Consejo de Ministros, ha insistido en ello y ha dicho que las comunidades tienen "herramientas" suficientes. Ha destacado que "el marco jurídico va a seguir siendo el Consejo Interterritorial con el control de los tribunales superiores de justicia".

La última vez que Sánchez compareció ante el Pleno por esta cuestión fue el pasado mes de febrero y en aquella sesión anunció el peligro de sufrir una cuarta ola si se levantaban las restricciones. A menos de un mes de la fecha del 9 de mayo, la intención es levantar el estado de alarma, sí, pero todo dependerá de la evolución de los datos, que tras la Semana Santa han experimentado un leve ascenso, con un repunte de la incidencia.

El objetivo del Ejecutivo es que a partir de entonces sea el Consejo Interterritorial el que gestione la pandemia. Aunque no podrán imponer cierres perimetrales del territorio o restricciones de movilidad, desde Sanidad recuerdan que los Gobiernos regionales tiene instrumentos para tomar otras medidas, como cerrar bares o comercios a las horas que quieran.

Sin el estado de alarma decaen medidas como los cierres perimetrales de las comunidades y el toque de queda

"Me refiero a que acaben las medidas generales, el toque de queda… lo que no acabará nunca es la competencia de las autonomías para delimitar cuáles son las medidas de seguridad que quieren poner en marcha en su territorio", explicó la semana pasada la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que apuntaba a que este levantamiento "no es nuevo", y confiaba en una desescalada positiva: "Los umbrales los marca el Consejo Interterritorial de Salud. Lo importante es la tendencia, ojalá no haya cuarta ola; parece que podemos andar sin esta herramienta".

Desde Sanidad insisten en que la "cogobernanza" que ha regido la gestión del coronavirus durante todos estos meses se mantendría intacta con o sin estado de alarma. Ante esta cuestión, la vicepresidenta Carmen Calvo aseguraba que no será necesario cambiar la ley a partir del 10 de mayo, debido a que ya hay "instrumentos" para ello. "No hay que modificar ninguna legislación, no hay que añadir nada para afrontar el 10 de mayo. El 10 de mayo tenemos instrumentos ordinarios para que a cada paso que vayamos dando, se puedan resolver con el acuerdo continuo de coordinación de las comunidades autónomas y el gobierno, sabiendo que las acciones coordinadas las tenemos que cumplir", expresaba.

Euskadi pide su prórroga y esto dicen el resto de CCAA

De Canarias a Navarra, diferentes gobiernos autonómicos se han pronunciado acerca de la posibilidad de finiquitar el estado de alarma, y las opiniones, hasta el momento, son dispares. Mientras que algunas como Canarias o Extremadura no la ven con malos ojos, otras como Madrid o Andalucía insisten en su mantenimiento.

Solo el País Vasco ha pedido expresamente al Gobierno central que prorrogue el estado de alarma porque "Euskadi necesita garantías jurídicas". Este lunes, el lehendakari, Iñigo Urkullu, cuestionaba que el líder del Ejecutivo "renuncie al estado de alarma" porque, a su juicio, "es necesario mantenerlo". Y es que, como ha recordado en esta entrevista, "vamos a tener que seguir conviviendo con la pandemia por muchos meses".

En este sentido, Urkullu ha recordado que si no está aplicada esta herramienta jurídica, las comunidades autónomas no podrán aplicar toques de queda ni restricciones a la movilidad porque el "estado de alarma permite aplicar aquello que afecta a los derechos fundamentales". Asimismo, el líder del Ejecutivo vasco ha advertido de que parte de la sociedad se puede relajar en cuanto al cumplimiento de las restricciones y las autonomías se van a "encontrar con una incapacidad operativa rápida".

La región madrileña ha sido una de las más críticas con el anuncio de Sánchez, al que califica de "irresponsable": "Está usando la pandemia con fines electorales. El estado de alarma es una exccepción que hay que levantar cuanto antes, pero hay a la que hay que dotar de instrumentos", explicaba Enrique López, consejero de Justicia de la región, en unas declaraciones recogidas por Al Rojo Vivo. Así, según López, desde el PP pedían un "plan B" cuando se oponían a la prórroga del estado de alarma (votando en contra en el Congreso), mediante "una ley de pandemias". Pero afirma que el Gobierno "es perezoso y no la ha puesto en marcha".

Castilla-La Mancha admite que existen "ciertas dudas, sobre todo desde el punto de vista jurídico", sobre cómo actuar si se acaba el estado de alarma. El Gobierno andaluz considera que "precipitada" la decisión de no prorrogar el estado de alarma. Para Canarias es "una noticia magnífica"y defiende que ya será una decisión tomada por "la responsabilidad social", y valora que esta medida decaiga ante una mejora de los datos de contagio "después de tantos meses de sufrimiento, zozobra y angustia".

Navarra apunta que "no tendría ningún problema en pedir" una prorroga del estado de alarma si la considerara necesaria, especialmente a la vista de la evolución de la pandemia. Y Baleares ha afirmado que la aplicación del estado de alarma es una potestad del Gobierno central, pero su prórroga ya no depende solo de su competencia, "sino también de los grupos políticos".

Galicia asegura que la decisión del Gobierno "es un doble salto mortal" en el que no hay información jurídica: "No hay alternativa. En España no hay alternativa para limitar movilidad, cierre de actividades económicas", mientras que desde Cataluña pide cautela: "Un estado de alarma no es un estado ideal ni es algo que guste. Confío en que esta decisión se tome en función de cómo evolucionen los datos epidemiológicos".

Los partidos en el Congreso se posicionan

Algunos partidos también han pedido explicaciones a Sánchez este martes tras la Junta de Portavoces en el Congreso sobre qué ocurrirá con el estado de alarma tras su fin. El Partido Popular se ha mostrado favorable a "apoyar todas las reformas" necesarias para "limitar la movilidad y restringir movimientos" con el fin de reducir la transmisión del virus. Creen que sería una de "gravedad absoluta que Sánchez no legislara una alternativa para abordar el 10 de mayo".

El PP se muestra favorable a "apoyar todas las reformas" necesarias para "limitar movilidades y restringir movimientos"

El líder de Más País, Íñigo Errejón, se ha confesado "atónito" ante la comparecencia de Sánchez de este miércoles. "Comparece y todavía no sabemos qué va a decir. No quiere traer el estado de alarma pero no sabemos cuál es la alternativa", ha señalado. Asimismo, ha pedido que no haya "guerrillas" con las autonomías e ir "todos a una".

Joan Baldoví (Compromís), por su parte, ha declarado que si él fuera "consejero de Sanidad", le gustaría "tener la absoluta certeza de que la medidas implantadas no las puede tumbar un tribunal". Y es que en algunas ocasiones los tribunales superiores de Justicia han tumbado las medidas aplicadas por los ejecutivos autonómicos. Por ello, ha calificado de "aventuradas" las palabras del presidente y ha pedido "prudencia" para tratar este tema.

De forma más tajante se ha pronunciado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que ha reconocido que la situación actual "dice muy poco de la capacidad de gestionar de los políticos". "Comunidades autónomas y Gobierno deben buscar solución", indicado, al tiempo que ha pedido que no se dé "a la gente una inseguridad permanente y constante". A su juicio, se podría aprobar "un decreto acordado con las autonomías".

El diputado del PdeCAT Ferrán Bel espera que Pedro Sánchez informe al resto de partidos y gobiernos qué va a ocurrir a partir del 10 de mayo si el estado de alarma llega a su fin. Por su parte, el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha optado por no pronunciarse al respecto porque, a su juicio, "solo el Gobierno sabe lo que es mejor para el país porque tienen todos los datos y coordinan la situación".

El partido que sí ha solicitado de manera clara que se prorrogue el estado de alarma ha sido el PNV. Andoni Ortuzar considera que no hay "instrumentos legales" válidos para las comunidades autónomas. En una entrevista a Onda Cero, el presidente de la formación vasca ha criticado que "no se haya utilizado todo este año para hacer las reformas en las leyes sanitarias y en otras leyes que hagan que no sea necesario el estado de alarma".

La vacunación, clave para evitar una cuarta ola

El Gobierno se aferra a la campaña de vacunación, que esta semana conseguirá un hito importante, que haya más personas vacunadas con la pauta completa que contagiadas, por encima de los tres millones. Además, abril es un mes clave con la llegada de dosis récord de vacunas, si se confirma la incorporación de Janssen a las de Moderna, AstraZeneca y Pfizer.