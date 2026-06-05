Pedro Sánchez, sobre las "andanzas" de Leire Díez: "Nunca avalé, nunca tuve información y nunca tuve conocimiento de algo que no habría tolerado"

Los detalles El presidente del Gobierno niega ser el 'one' de la trama Leire. Sánchez señala que nunca supo de las "andanzas" de la conocida popularmente como fontanera del PSOE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado conocer lo que estaba haciendo la exmilitante socialista Leire Díez. Según la UCO, Sánchez podría ser el 'one' de la trama para desestabilizar las causas judiciales que afectan al entorno del presidente. "Nunca se me ha informado de las andanzas de la señora Díez porque nunca las hubiese tolerado", ha asegurado Sánchez en declaraciones en su viaje a Montenegro.

Según el presidente, "es el momento de la justicia", a pesar de que las informaciones "que se han conocido en los últimos días nos llenan de preocupación e indignación". "Lo que no vamos a permitir es que las corruptelas de unos pocos y una oposición marrullera tape e impugne un proyecto político que está trayendo prosperidad (...) y siendo un referente a nivel internacional", añadido.

Sin esperar a preguntas de los medios, Sánchez ha entrado de lleno en el tema que afecta a las cloacas del PSOE. "No vamos a permitir que las corruptelas de unos pocos y el ruido interesado de unos muchos tapen un proyecto político de prosperidad", ha señalado el líder del Ejecutivo, que ha vuelto a tachar de "marrullera" a la oposición. "Siempre hemos manifestado el respeto a la Justicia. Yo no hago lo que a mí me hicieron", ha insistido Sánchez.

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