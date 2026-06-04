La UCO concluye que el 'one' al que se refiere Leire Díez "solo" puede ser Pedro Sánchez

Pedro Sánchez a su llegada a la reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE este lunes en Madrid.

Los detalles La Guardia Civil considera que Sánchez era "la única persona que por su posición podría estar en disposición de ordenar algo a Santos Cerdán" en el PSOE.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que Pedro Sánchez podría ser el "one" al que se refiere la trama de Leire Díez en sus mensajes. Según el sumario del juez Santiago Pedraz, la UCO sostiene que Sánchez es la única persona con la autoridad para ordenar a Santos Cerdán dentro del partido, y el término "one" sugiere a alguien en el nivel más alto de responsabilidad. Leire Díez menciona a Sánchez reiteradamente, utilizando "one" y "S" para referirse a Cerdán. Las declaraciones de testigos y las conversaciones con otros implicados refuerzan esta hipótesis. La Audiencia Nacional investiga posibles pagos canalizados por el PSOE hacia Díez.

Para la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "solo" cabe la posibilidad de que Pedro Sánchez fuese el 'one' al que la trama de Leire Díez se refiere en sus mensajes.

En el sumario de la causa que instruye el juez Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso laSexta, se incluye una conclusión sustentada en dos argumentos. El primero que aporta la Guardia Civil es que Sánchez era "la única persona que por su posición podría estar en disposición de ordenar algo a Santos Cerdán dentro del partido", mientras que el segundo hace referencia al propio significado de "one" (el uno, en inglés), "de la que se deduce que estaría efectuada a una persona que se encontrase en el primer nivel de responsabilidad".

La UCO también recoge el contenido del documento elaborado por el excomandante de la Guardia Civil Rubén Villalba tras reunirse con Leire Díez, en el que Villalba expone que "Leire insiste que tiene acceso a/1, a veces haciendo referencia a/1 del partido a través de su Secretaría y otras al 1 del Gobierno".

Teniendo en cuenta estas cuestiones, la Guardia Civil concluye que la prioridad en la línea de los hidrocarburos habría sido establecida "por orden" del presidente del Gobierno.

La UCO señala que la trama estaba "dirigida" por Santos Cerdán y Leire Díez para "proteger los intereses del presidente"

Lo cierto es que Leire Díez menciona a Sánchez —según la UCO— en más de una ocasión a través de ese 'one'. También habría utilizado la letra "S" para referirse a Santos Cerdán. "Ayer le dijo el 'one' a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo", dijo Leire al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, con el que semanas más tarde tiene en otra conversación sobre el presidente. Tras preguntarle Fernández si se ve con Sánchez, Díez respondió: "No, pero la reunión con Fiscalía General puede hacer que el presidente directamente me adore".

Los investigadores creen que Leire también hablaba de Sánchez con el letrado investigado Ismael Oliver, exabogado de Koldo García, en conversaciones como esta de 2025, en la que Oliver le escribió: "Y dile al presidente y a tu jefe que espabilan de una puta vez o les van a joder la vida". Según la Audiencia Nacional, él habría canalizado pagos del PSOE que en realidad eran para ella. Las declaraciones de los testigos apuntan a lo mismo: Leire Díez les decía que el presidente lo sabía todo.

Son varias las alusiones que los implicados hacen a —todo apunta— Pedro Sánchez, quien probablemente, por toda esa acumulación de indicios, tendrá que declarar, al menos, como testigo. Sin embargo, ya hay algunas acusaciones, como la de Manos Limpias, que está pidiendo la imputación del presidente del Gobierno y que la causa se vaya al Tribunal Supremo.

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