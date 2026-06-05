Bolaños defiende la "integridad de Sánchez": "No hay nada en el sumario que acredite que conocía nada" de la trama Leire

Imagen de archivo. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Los detalles A pesar de que los agentes de la UCO apuntan en el sumario del caso Leire a que el 'one' puede ser Pedro Sánchez, Bolaños ha insistido hoy en defender la "integridad del presidente". El ministro apunta a que eran expresiones de Leire Díez "para darse importancia".

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defiende que no hay evidencia de que el presidente Pedro Sánchez conociera el caso de Leire Díez, investigado por la Audiencia Nacional. Bolaños sugiere que Díez menciona al presidente para ganar notoriedad y afirma que el sumario no implica al jefe del Ejecutivo. Respalda la integridad de Sánchez, recordando que ha destituido a colaboradores por comportamientos irregulares, como José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Bolaños asegura que la justicia está funcionando y pide calma, señalando que la investigación apenas comienza. Destaca que las personas involucradas ya no están en el PSOE.

Cierre de filas en Moncloa. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, asegura tras una semana muy complicada para los socialistas que "no hay nada que acredite que el presidente conocía nada" acerca del caso que investiga la Audiencia Nacional sobre la exmilitante del PSOE Leire Díez.

Así, Bolaños afirma veladamente que "hay una persona que nombra constantemente al presidente", en relación a Leire Díez, y que, según el ministro, "lo hace para darse importancia". En una entrevista en la Cope, Bolaños insiste en que el sumario conocido "acredita que no hay nada" que pueda parecer que el jefe del Ejecutivo conociese el caso.

Para el ministro de Presidencia, Sánchez "es una persona íntegra" y recuerda que cuando el presidente ha tenido conocimiento de algún comportamiento irregular "los ha puesto de patitas en la calle", refiriéndose a los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Así, insiste en que "la pregunta se la responde el propio sumario", acerca de si se citará al presidente. "Me asquea la corrupción y mucho más si es en mi partido", sentencia Bolaños.

El ministro también traslada un mensaje a la ciudadanía de tranquilidad, porque según él, está viendo que al abrirse esta investigación "los mecanismos y la justicia funcionan".

Asimismo, ha valorado que, "de ser ciertos estos comportamientos serían muy graves", en relación al caso de Díez y llama a la calma porque considera que "estamos al inicio de la investigación".

Por otro lado, recalca que "las personas que estaban al frente de estos hechos ya no están", en relación a que ni Cerdán ni Ábalos ni la propia Leire Díez forman parte ya del PSOE. Y reitera que "la propia existencia de estos hechos ponen de manifiesto que el Estado de derecho funciona".

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