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Cloacas del PSOE

La jueza Biedma pide la declaración del exjuez que propuso "eliminarla" y de la presunta narcotraficante que le señaló

Los detalles La magistrada considera que el testimonio de la presunta narcotraficante, de dos abogados y el empresario Parra son "imprescindibles" para aclarar "extremos relevantes sobre las proposiciones de violencia física y la finalidad de las actuaciones dirigidas contra la perjudicada".

La jueza Biedma confirma las presiones a la UCO y que se sintió "perseguida": "Decían que mi secretario había ido al colegio de mis hijas y no tengo secretario" La jueza Biedma confirma las presiones a la UCO y que se sintió "perseguida": "Decían que mi secretario había ido al colegio de mis hijas y no tengo secretario"Agencia EFE
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La jueza Beatriz Biedma, que ejerce la acusación particular en la causa de las cloacas del PSOE, pide la declaración como testigo de Cintia Rocho, la supuesta integrante del clan de narcotraficantes de Badajoz que aseguró que el exjuez Luis Sáenz de Tejada le propuso "eliminar" a la magistrada.

Según el escrito al que ha tenido acceso laSexta, la magistrada considera que este testimonio y otros como los de los abogados Ángel Martín y Juan José Collado o el empresario Joaquín Parra son "imprescindibles" para ratificar sus manifestaciones y aclarar "extremos relevantes sobre las reuniones de Tarifa, la coordinación del grupo, la utilización de perfiles falsos, los seguimientos, las proposiciones de violencia física y la finalidad de las actuaciones dirigidas contra la perjudicada".

También pide la declaración como investigado de Sáenz de Tejada, al entender que "resulta nuclear para esclarecer su rol, sus contactos, la finalidad de sus actuaciones y su participación en la presunta organización criminal".

"Su actividad previa contra la perjudicada fue el motivo por el que Leire Díez lo reclutó, y desde el inicio del procedimiento contra David Sánchez su actuación se centró de manera directa y sostenida en la magistrada instructora, reproduciendo exactamente los objetivos fijados por el grupo y las anotaciones manuscritas intervenidas", señala el escrito de Biedma.

A su juicio, "la gravedad de las proposiciones para que se cometieran actos de violencia física, incluyendo la afirmación de que 'había que eliminarla', exige su declaración inmediata como investigado, por evidenciar una voluntad de daño que transciende cualquier actuación procesal y se integra plenamente en la operativa delictiva descrita por la UCO".

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