David Sánchez pide su absolución y atribuye su condena a su "libro de familia"

Los detalles Entre sus argumentos, el hermano de Pedro Sánchez sostiene que "no cabe duda" de que fue imputado por "la condición de político de su hermano".

La defensa de David Sánchez ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra la condena de nueve años de inhabilitación impuesta por la Audiencia Provincial de Badajoz por prevaricación administrativa. La defensa argumenta que se vulneraron derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva. Emilio Cortés, abogado de Sánchez, atribuye la condena a su relación familiar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sugiriendo que su imputación se debe a la posición política de su hermano. Además, critica que la denuncia se presentara siete años después de la contratación en cuestión.

La defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha presentado un recurso contra la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz de condenarle a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa por las supuestas irregularidades en su contratación, en 2017, en la Diputación de Badajoz.

En el escrito, al que ha podido acceder laSexta, pide al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que anule la sentencia y acuerde su absolución al considerar que con ella se vulneró su derecho a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, entre otros.

El abogado Emilio Cortés atribuye la condena a su "libro de familia". Entre sus argumentos, sostiene que "no cabe duda" de que fue imputado por "la condición de político de su hermano en el momento de la dotación de la plaza original, después Presidente de Gobierno".

"Esto es lo que dota de una indisimulada sospecha lo acontecido en el supuesto que nos ocupa, sorteándose así que siete años más tarde de que se firmara el contrato de D. David con la administración local se presentara la denuncia que inaugura este proceso en el modo prospectivo, a modo de causa general, que ya hemos denunciado supra", sostiene.

"La Audiencia Provincial de Badajoz opera con un sobrentendido, que no expresa, pero que ilustra todo su devenir argumentativo: nuestro defendido, en cuanto familiar de D. Pedro Sánchez podía urdir lo que tenía a bien para su interés o beneficio", añade.

Así, critica que la Sección de la Audiencia de Badajoz lo haya resuelto pese a la "ausencia de pruebas de cargo contra los acusados". "Ya no sólo porque la sentencia no aporta los rasgos probatorios de su coautoría o de la cooperación necesaria -que también, sino porque la redacción de la frase con esa expresa mecánica alternativa (o bien) no es soportable por discurso judicial alguno a la hora de abordar y resolver con rigor el epígrafe Autoría, que sólo admite una modalidad, y no dos en concurso", añade el abogado.

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