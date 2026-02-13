Pedraz envía al juez que investiga las cuentas del PSOE las declaraciones de Pano, Aldama y Gallego

Los detalles Las versiones de Aldama y de Pano no coinciden. La empresaria desmiente al considerado por la UCO como "nexo corruptor" y mantiene que llevó 90.000 euros a Ferraz "en bolsas de Zara" porque él se lo pidió.

El juez Santiago Pedraz, que investiga el caso de los hidrocarburos, ha remitido a Ismael Moreno, encargado del caso de los gastos del PSOE, las declaraciones de Carmen Pano sobre la entrega de dinero en la sede socialista de Ferraz. Pano afirmó haber llevado 90.000 euros en dos entregas a petición de Víctor de Aldama, quien lo negó. Álvaro Gallego, chófer de la empresa Villafuel, corroboró que transportó a Pano con bolsas de dinero, confirmando su versión. Pano insiste en que entregó 45.000 euros en dos ocasiones mientras se negociaba una licencia para Villafuel. Gallego también mencionó que un colaborador de Claudio Rivas llevó dinero a casa de Pano, quien dejó parte en casa de Aldama.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el caso de los hidrocarburos, ha enviado a su colega Ismael Moreno, que investiga los gastos en efectivo del PSOE, la declaración de la empresaria Carmen Pano sobre la entrega de dinero en la sede de los socialistas en la calle Ferraz. También la de Álvaro Gallego, que la llevó en coche, y la de Víctor de Aldama, que negó esa entrega.

Pano siempre ha afirmado en sus comparecencias, tanto en el caso Koldo como en el de hidrocarburos, que llevó un total de 90.000 euros en dos entregas a la sede del PSOE a petición de Aldama, socio de Claudio Rivas.

A este respecto, Aldama manifestó recientemente cuando declaró como investigado en el caso hidrocarburos que era Pano la que le daba "el dinero en efectivo" para "entregárselo" a Koldo García y a Ábalos, cantidad que cifró entre 40.000 y 50.000 euros.

En su declaración, el chófer Álvaro Gallego confirmó que llevó a Pano a Ferraz para entregar bolsas de dinero. Este trabajador de la empresa de Claudio Rivas, Villafuel, explicó que la empresaria llevó 45.000 euros en tacos de billetes de 50, así como que estuvo dentro de la sede del PSOE unos 15 minutos y que después salió sin esas bolsas.

Así, Álvaro Gallego ratificó la versión de la empresaria, que a su vez fue contradicha por el comisionista Víctor de Aldama. No obstante, Pano ha estado insistiendo en que fue en dos ocasiones a la sede del PSOE de la calle madrileña de Madrid e hizo sendas entregas de 45.000 euros mientras se negociaba la concesión de la licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel.

Entre otros detalles, el chófer explicó que la empresaria llevaba el dinero en una bolsa blanca dentro de una bolsa de cartón. Si bien aseguró desconocer la cantidad total que había, contó haber llegado a ver tacos de 5.000 euros en billetes de 50 y que escuchó que se trataba de 45.000 euros.

Asimismo, Gallego relató que un colaborador de Claudio Rivas, al que llamó 'Lolo', llevó el dinero a casa de la empresaria y fue él quien escuchó que se trataba de 100.000 euros de los que alguien había sacado 10.000. Según lo que escuchó, Carmen Pano dejó 45.000 en casa de Víctor de Aldama y llevó los otros 45.000 a Ferraz.

