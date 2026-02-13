Nogueras, contra la ideologización de la ley de multirreincidencia: "La gente que entraba por una puerta y salía por otra no saldrá más"

¿Qué ha dicho? La portavoz de Junts en el Congreso niega que haya conversaciones con el Gobierno y que las cosas hayan cambiado. "Dijimos que nos íbamos a cobrar todo lo acordado", ha afirmado.

Miriam Nogueras, portavoz de Junts, ha negado cambios en la relación con el Gobierno tras la aprobación de la ley de multirreincidencia. A pesar del apoyo de partidos como PSOE, PP y Vox, Nogueras destaca el interés político e ideológico detrás de esta medida, que fue propuesta hace tres años y estuvo paralizada en el Congreso. Según Nogueras, la ley busca solucionar problemas de robos en Cataluña, impidiendo que los delincuentes reincidentes queden impunes. Critica al Gobierno por retirar el escudo social de los reales decretos y afirma que no hay conversaciones con el Ejecutivo, manteniendo que el PSOE no ha cumplido con sus compromisos.

Miriam Nogueras ha vuelto a negar que haya cambiado algo con el Gobierno después de la aprobación en el Congreso de la ley de multirreincidencia. La portavoz de Junts, una vez al 'sí' a la propuesta de su grupo gracias a votos de grupos tan dispares como el PSOE, el PP y Vox, ha hablado además del "interés político" que hay en usar esta medida "para un tema más ideológico".

"Es una ley que hicimos hace tres años. Está paralizada en el Congreso desde hace dos. Es verdad que existe un interés político en usar esta ley, que algunos la usan para un tema más ideológico", ha expresado la portavoz de la formación de Puigdemont.

En ese sentido, afirma que ellos son "más sencillos": "Hay un problema en Cataluña. Hasta ahora los ladrones robaban móviles y bolsos a nuestros hijos y a nuestros mayores. Con esta ley quien entraba por una puerta y salía por la otra no va a volver a salir".

Además, ha apuntado al Gobierno por el escudo social: "Cinco minutos antes de aprobar los reales decretos sacaron las okupaciones de lo de las pensiones. Antes del Consejo de Ministros decidieron que no se aprobaba el escudo social porque lo sacó del real decreto que sí aprobaríamos y lo puso en el que sólo había okupaciones".

Porque todo sigue igual con los socialistas: "No ha cambiado nada. La ley de multirreincidencia era uno de los temas pendientes que teníamos y ya dijimos que nos íbamos a cobrar todo lo acordado".

"No hay conversaciones de ningún tipo con el Gobierno. Siempre digo que ojalá llegue el día en que nos planteemos qué hacemos porque el PSOE ha cumplido con todo. Lo vemos complicado, así que nos quedamos en el día de hoy", ha afirmado Nogueras.

