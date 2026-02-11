Ahora

Caso hidrocarburos

El chófer de Carmen Pano dice que la llevó a la sede del PSOE con "tacos en billetes" que él mismo vió

Sí, pero Este trabajador de la empresa ha explicado, durante su testifical ante el juez Pedraz que lleva el caso hidrocarburos, que la dejó en la calle paralela, por lo que no la vió entrar en Ferraz.

La investigada Carmen Pano a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar por el 'caso hidrocarburos'
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El chófer de Carmen Pano confirma que la llevó a Ferraz para entregar bolsas de dinero. Así lo ha asegurado este miércoles este trabajador de la empresa de Claudio Rivas, Villafuel, ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que instruye el caso hidrocarburos. Se trata de una testifical en la que también ha explicado que la empresaria llevó 45.000 euros en tacos de billetes de 50, así como que estuvo dentro de la sede del PSOE unos 15 minutos y que después salió sin esas bolsas.

De esta manera, Álvaro Gallego ha ratificado así la versión de la empresaria, que a su vez fue contradicha por el comisionista Víctor de Aldama. No obstante, Pano ha estado insistiendo en que fue en dos ocasiones a la sede del PSOE de la calle madrileña de Madrid e hizo sendas entregas de 45.000 euros mientras se negociaba la concesión de la licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel.

Entre otros detalles, el chófer ha explicado que la empresaria llevaba el dinero en una bolsa blanca dentro de una bolsa de cartón. Si bien ha asegurado desconocer la cantidad total que había, ha contado haber llegado a ver tacos de 5.000 euros en billetes de 50 y que escuchó que se trataba de 45.000 euros.

Respecto al momento de la entrega, Gallego ha explicado al juez Pedraz que se quedó aparcado en doble fila en el Paseo del Pintor Rosales y vio cómo la empresaria se dirigió hacia la sede del PSOE, que se encuentra en una calle paralela. Eso sí, ha subrayado no haberla visto entrar en el edificio. Lo que sí ha sostenido es que unos 15 minutos después, Pano regresó al coche ya sin la bolsa y no le dijo a quién la había entregado.

Asimismo, ha relatado que un colaborador de Claudio Rivas, al que llamó 'Lolo', llevó el dinero a casa de la empresaria y fue él quien escuchó que se trataba de 100.000 euros de los que alguien había sacado 10.000. Según lo que escuchó, Carmen Pano dejó 45.000 en casa de Víctor de Aldama y llevó los otros 45.000 a Ferraz.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez afirma que "se hará justicia" tras el accidente de Adamuz: "Investigaremos con rigor, se tomarán las medidas necesarias"
  2. Los bandazos del PP: asegura que no quiere gobernar con Vox, pero admite que tendrá que entregarle "asientos" para evitar una repetición electoral en Extremadura
  3. Yolanda Díaz celebra todas las conversaciones que sirvan para "ensanchar" la izquierda, pero evita aclarar su liderazgo: "No va de hablar de nosotros"
  4. Ayuso se pliega a Trump y dará a EEUU la Medalla Internacional de Madrid por ser "el principal faro del mundo libre"
  5. Gisèle Pelicot revela el terrible momento en que le enseñaron una foto siendo violada: "Mi cerebro se detuvo"
  6. Una gran tractorada busca colapsar Madrid en protesta por el tratado de Mercosur y la Política Agraria Común