El chófer de Carmen Pano dice que la llevó a la sede del PSOE con "tacos en billetes" que él mismo vió

Sí, pero Este trabajador de la empresa ha explicado, durante su testifical ante el juez Pedraz que lleva el caso hidrocarburos, que la dejó en la calle paralela, por lo que no la vió entrar en Ferraz.

El chófer de Carmen Pano ha confirmado ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que llevó a la empresaria a la sede del PSOE en Ferraz para entregar bolsas de dinero. Según su testimonio, Pano transportó 45.000 euros en billetes de 50, permaneciendo en el lugar unos 15 minutos antes de regresar sin las bolsas. Este relato coincide con la versión de Pano, aunque Víctor de Aldama, un comisionista, la contradice. Pano afirma haber realizado dos entregas de 45.000 euros cada una mientras negociaba una licencia para Villafuel. El chófer también mencionó que un colaborador de Claudio Rivas entregó el dinero a Pano, quien dividió la cantidad para diferentes destinos.

El chófer de Carmen Pano confirma que la llevó a Ferraz para entregar bolsas de dinero. Así lo ha asegurado este miércoles este trabajador de la empresa de Claudio Rivas, Villafuel, ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que instruye el caso hidrocarburos. Se trata de una testifical en la que también ha explicado que la empresaria llevó 45.000 euros en tacos de billetes de 50, así como que estuvo dentro de la sede del PSOE unos 15 minutos y que después salió sin esas bolsas.

De esta manera, Álvaro Gallego ha ratificado así la versión de la empresaria, que a su vez fue contradicha por el comisionista Víctor de Aldama. No obstante, Pano ha estado insistiendo en que fue en dos ocasiones a la sede del PSOE de la calle madrileña de Madrid e hizo sendas entregas de 45.000 euros mientras se negociaba la concesión de la licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel.

Entre otros detalles, el chófer ha explicado que la empresaria llevaba el dinero en una bolsa blanca dentro de una bolsa de cartón. Si bien ha asegurado desconocer la cantidad total que había, ha contado haber llegado a ver tacos de 5.000 euros en billetes de 50 y que escuchó que se trataba de 45.000 euros.

Respecto al momento de la entrega, Gallego ha explicado al juez Pedraz que se quedó aparcado en doble fila en el Paseo del Pintor Rosales y vio cómo la empresaria se dirigió hacia la sede del PSOE, que se encuentra en una calle paralela. Eso sí, ha subrayado no haberla visto entrar en el edificio. Lo que sí ha sostenido es que unos 15 minutos después, Pano regresó al coche ya sin la bolsa y no le dijo a quién la había entregado.

Asimismo, ha relatado que un colaborador de Claudio Rivas, al que llamó 'Lolo', llevó el dinero a casa de la empresaria y fue él quien escuchó que se trataba de 100.000 euros de los que alguien había sacado 10.000. Según lo que escuchó, Carmen Pano dejó 45.000 en casa de Víctor de Aldama y llevó los otros 45.000 a Ferraz.

