Patxi López ha condenado los actos ocurridos en Ferraz en Nochevieja, cuando un grupo de manifestantes colgaron y apalearon un muñeco de Pedro Sánchez. El portavoz del PSOE en el Congreso ha indicado que no se puede normalizar que incidentes de este tipo se produzcan. "Tenemos que entender que esto hay que atajarlo y pararlo de raíz", ha señalado.

Durante una entrevista en la Cadena Ser, Patxi López ha indicado que lo ocurrido fue "un acto de violencia cargado de odio", destacando la "rabia" con la que los manifestantes atacaban al muñeco. "Para nosotros es un delito de odio y queremos que los culpables comparezcan ante la justicia", ha confesado.

El portavoz del PSOE en el Congreso ha explicado que hay discursos políticos que "alimentan" que sucedan cosas como estas. "Si uno se pasa el día diciendo que Sánchez es un traidor, un dictador y que gobierna con terroristas, habrá gente que reaccione así", ha asegurado.

Por tanto, ha señalado que "hay que ser consciente de que lo que se dice en las tribunas no es gratis y siempre habrá gente que lo utilice como justificante", recalcando la importancia de acabar con este tipo de discursos. Además, ha aprovechado para pedirle al PP que sea "claro y contundente" a la hora de condenar lo sucedido. "El PP tiene que ser tajante porque, al final, no son ataques contra Sánchez, lo son contra la democracia, y eso no se puede alimentar".

El PSOE prepara su denuncia ante la Fiscalía

El PSOE está estudiando "todas las vías legales" ante las imágenes que se dieron en Nochevieja frente a su sede nacional en la calle Ferraz de Madrid, en la que se vio a radicales colgar y apalear un muñeco del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La formación ha dejado claro que considera que estos actos suponen "un delito de odio", criticando a los partidos políticos y organizaciones que "están instalando el odio en la sociedad española".

El portavoz de los socialistas, Patxi López, ha asegurado que el equipo jurídico de la formación está preparando "todas las cuestiones" para presentarlas ante la Fiscalía y que el Ministerio Público determine "hasta dónde" puede llegar.

De momento, la Fiscalía se encuentra a la espera de que el PSOE ponga alguna denuncia o la Policía Nacional tome declaración a los organizadores de la protesta de Nochevieja en Ferraz para decidir si se abren diligencias por algún posible delito.

Una de las posibles vías que existen es que estos hechos se unan a la denuncia que el PSOE ya presentó por el resto de protestas que se realizaron en Ferraz y las palabras que pronunció Santiago Abascal, indicando que Pedro Sánchez iba a acabar "colgado por los pies". En ese caso, se remitiría la denuncia ante la Fiscalía del Supremo por ser Sánchez aforado.