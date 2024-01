El PSOE prepara su denuncia por el apaleamiento de un muñeco de Pedro Sánchez en plena protesta en la calle Ferraz durante la Nochevieja. El portavoz de los socialistas, Patxi López, ha asegurado que el equipo jurídico de la formación está preparando "todas las cuestiones" para presentarlas ante la Fiscalía y que el Ministerio Público determine "hasta dónde" puede llegar.

De momento, la Fiscalía se encuentra a la espera de que el PSOE ponga alguna denuncia o la Policía Nacional tome declaración a los organizadores de la protesta de Nochevieja en Ferraz para decidir si se abren diligencias por algún posible delito.

Una de las posibles vías que existen es que estos hechos se unan a la denuncia que el PSOE ya presentó por el resto de protestas que se realizaron en Ferraz y las palabras que pronunció Santiago Abascal, indicando que Pedro Sánchez iba a acabar "colgado por los pies". En ese caso, se remitiría la denuncia ante la Fiscalía del Supremo por ser Sánchez aforado.

Múltiples vídeos del momento publicados por diferentes usuarios en redes sociales, revelan que el muñeco ha terminado la noche en el suelo, destrozado, tras recibir latigados, puñetazos y patadas, todo en un ambiente festivo con banderas de España y una pancarta que en la que se leía "Pedro Sánchez a prisión".

Los socialistas creen que estos comportamientos pueden incurrir en un delito de odio y llaman a la oposición a reflexionar sobre los discursos transmitidos durante los últimos meses: "Los políticos tenemos que entender que lo que decimos en las tribunas no es gratis, tiene consecuencias, y cuando uno está diciendo que Sánchez es traidor, tirano, dictador y gobierna con terroristas luego se encuentra con que algunos de sus seguidores reaccionan como en Ferraz".

Discursos, ha destacado López, "que alimentan odio y rabia de las calles, violencia verbal que a veces se transforma en física". Así, afirma que "debiéramos ser conscientes de que crítica política toda, pero hipérbole y sobre actuación y deshumanizar al adversario debiera de terminar porque reacción de algunos es a por el, de cualquier manera y utilizando violencia si hace falta".

"La responsabilidad política está en frenar esto y por eso decimos a PP que rompa, que no ha salido a condenar todavía, no caben medias tintas, porque cada pero es justificante", ha zanjado el portavoz del grupo socialista.

El PSOE ya anunció este lunes que estaba "estudiando todas las vías legales, que afectan tanto a los que participantes como a los organizadores y a los presentadores en el canal oficial del evento que se convocó la Nochevieja en la calle Ferraz". "Creemos que lo ocurrido puede estar incluido dentro de un delito de odio", señalaban.

Así, acusaban directamente a Vox de estar sembrando el odio: "Sabemos que Vox y sus organizaciones satélites no sólo no condenan, avalan este tipo de actos, pero nos gustaría saber qué opina él Partido Popular, el Sr. Feijóo o la Sra. Ayuso (...). Cuando no se condena, se es cómplice", advertían.